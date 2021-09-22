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İbrahim Tatlıses konseri ve oğlunun düğünü için resmen para saçtı

22.09.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşadığı talihsiz olay sonrası zor zamanlar geçiren ve 12 yıl sonra ilk kez konser verecek olan İbrahim Tatlıses paraya kıydı. İbrahim Tatlıses tasarım için öyle bir para harcadı ki duyanlar şoke oldu.

12 yıl önce başından vurularak birçok ameliyat geçiren İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz yıl İbo Show ile ekranlara dönmüştü. Tatlıses şimdi de yıllar sonra ilk kez konsere çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Tatlıses sahne için elinden geleni yapıyor. İbrahim Tatlıses sahne tasarımı için paraya kıydı ve 1.5 milyon TL harcadı.

İDO'NUN DÜĞÜNÜ İÇİN DE PARA SAÇTI

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, uzun süredir Yasemin Şefkatli ile aşk yaşıyor. Bir dönem ayrılık yaşayan çift ayrılığın ardından kısa bir süre sonra barışmıştı. Ekim 2020'de ilişkilerini ciddiyete taşıyan çift pandemi döneminde düğün tarihlerini birkaç kez ertelemek zorunda kalmış son olarak nikahın 7 Ekim'de kıyılacağı öğrenilmişti.

Çiftin düğünü için Tatlıses resmen para saçtı. Tatlıses 1.5 milyon TL de düğün için harcadı.


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Anahtar Kelimeler:
Derya Tuna İbrahim Tatlıses Yasemin Şefkatli
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