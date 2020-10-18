İbrahim Tatlıses oğlunun nişanından paylaştı: Eğer kızı vermeselerdi...

Şarkıcı İdo Tatlıses, sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nişanlandı. Çift, aile arasında yapılan kız isteme töreni sonrası evlilik yolunda ilk adımı attı. İdo Tatlıses güzel haberi sosyal medya hesabından, "Aldık gitti" paylaşımı ile duyurdu.

Çiftin, nişan kurdelesini İbrahim Tatlıses kesti.

Derya Tuna da bu fotoğrafı, "Artık bir oğlum ve bir kızım var.. Ailemize hoş geldin güzel kızım" notuyla paylaştı.

İbrahim Tatlıses, nişan sonrasında, "Eğer ki kızı vermeselerdi zaten canlı bomba olarak gelmiştim pimi çeki verecektim. Allah’tan sessiz sedasız kızı alıp gittik. Allah her iki tarafa da hayırlı torunlar nasip etsin inşallah" sözleriyle esprili bir paylaşımda bulundu.

Tatlıses ve Şefkatli'nin gelecek yıl yazında evlenmesi bekleniyor.

