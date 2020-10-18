MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Tatlıses oğlunun nişanından paylaştı: Eğer kızı vermeselerdi...

İbrahim Tatlıses oğlunun nişanından paylaştı: Eğer kızı vermeselerdi...

18.10.2020 07:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İbrahim Tatlıses oğlunun nişanından paylaştı: Eğer kızı vermeselerdi...

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın çocukları İdo Tatlıses, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Yasemin Şefkatli ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Nişan sonrası Tatlıses esprili bir paylaşımda bulundu.

Şarkıcı İdo Tatlıses, sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nişanlandı. Çift, aile arasında yapılan kız isteme töreni sonrası evlilik yolunda ilk adımı attı. İdo Tatlıses güzel haberi sosyal medya hesabından, "Aldık gitti" paylaşımı ile duyurdu.

Çiftin, nişan kurdelesini İbrahim Tatlıses kesti.

Derya Tuna da bu fotoğrafı, "Artık bir oğlum ve bir kızım var.. Ailemize hoş geldin güzel kızım" notuyla paylaştı.

2839231_b64a6f4920f7d3b53ae86b0b3be81870_640x640

İbrahim Tatlıses, nişan sonrasında, "Eğer ki kızı vermeselerdi zaten canlı bomba olarak gelmiştim pimi çeki verecektim. Allah’tan sessiz sedasız kızı alıp gittik. Allah her iki tarafa da hayırlı torunlar nasip etsin inşallah" sözleriyle esprili bir paylaşımda bulundu.

Tatlıses ve Şefkatli'nin gelecek yıl yazında evlenmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararıYargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
Bomba yanıt! Bebek yapmak için... Bomba yanıt! Bebek yapmak için...
Esrarengiz ölümün üzerinden 23 yıl geçtiEsrarengiz ölümün üzerinden 23 yıl geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

12 bin polis ve jandarma görevlendirildi! Fransa'da yasaklar başladı

12 bin polis ve jandarma görevlendirildi! Fransa'da yasaklar başladı

İran sıcak gelişmeyi duyurdu! 13 yılın ardından BM'den flaş karar

İran sıcak gelişmeyi duyurdu! 13 yılın ardından BM'den flaş karar

Meteoroloji il il sıralayarak uyardı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji il il sıralayarak uyardı! Çok kuvvetli geliyor

Gaziantep'te bombalı saldırı alarmı! Son anda önlendi

Gaziantep'te bombalı saldırı alarmı! Son anda önlendi

Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...

Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...

Tanesi 10 liradan kapış kapış satılıyor

Tanesi 10 liradan kapış kapış satılıyor

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Abla kardeş pozu! Hüseyin delikanlı oldu

Abla kardeş pozu! Hüseyin delikanlı oldu

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı

Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı

Nazar değdi! 1 milyon 250 bin TL'lik lüks aracı...

Nazar değdi! 1 milyon 250 bin TL'lik lüks aracı...

Sevgilisi de en az kendisi kadar ünlü!

Sevgilisi de en az kendisi kadar ünlü!

Diğer Haberler

Begüm Birgören ve Mehmet Cemil evleniyor! Gelinlikli poz veren Begüm Birgören kimdir?

Begüm Birgören ve Mehmet Cemil evleniyor! Gelinlikli poz veren Begüm Birgören kimdir?

Serenay Sarıkaya göğüslerini yaptırmıştı! İlk kez görüntülendi

Göğüslerini yaptırmıştı! İlk kez görüntülendi

Amanda Holden üstsüz röntgen çektirirken paylaşıp mesaj verdi

Üstsüz röntgen çektirip mesaj verdi

33 yaş küçük sevgilisiyle evlenen Nuri Alço'ya bebek sorusu! 'Karım genç ben aslan gibiyim'

Bomba yanıt! Bebek yapmak için...

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Urfalı Hikmet bakın kaç para kazandı!

Urfalı Hikmet 250 bin soruyu açtırdı! Bakın kaç para kazandı!

Cem Yılmaz: Nice yıllara güzeller

Cem Yılmaz: Nice yıllara güzeller

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.