İbrahim Tatlıses'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan için Münbiç ve Afrin türküsü

İbrahim Tatlıses'in sınır karakolunda söylediği türkünün "Baktın Afrin hoş değil, Münbiç'i dolan da gel" sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünü güldürdü.

"MÜNBİÇ'İ DOLAN DA GEL"

İmparator, "Yaylalar" türküsünün sözlerini "Baktın Urfa hoş değil, dilo dilo yaylalar, Afrin'i dolan da gel! Baktın Afrin hoş değil, Münbiç'i dolan da gel dilo dilo yaylalar!" değiştirerek yeniden yorumladı.

TÜRKÜNÜN SÖZLERİ ERDOĞAN'IN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

"Baktın Afrin hoş değil, Münbiç'i dolan da gel" sözleri ise Erdoğan'ın oldukça hoşuna gitti. Türküyü dinleyen ünlüler İmparator'a "dilo dilo" nakaratıyla eşlik etti.