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İbrahim Tatlıses’ten dalga konusu olan Pınar Deniz’e destek! "Hiç kimseyi takma"

08.12.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Deniz'in Altın Kelebek Gecesi'nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü' aldığı sırada yaptığı konuşma dalga konusu oldu. Deniz'in günlerdir konuşulan konuşmasının Rihanna'nın yıllar önceki konuşmasından olduğu ortaya çıktı. Deniz'e destek ise İbrahim Tatlıses'ten geldi.

İbrahim Tatlıses’ten dalga konusu olan Pınar Deniz’e destek! "Hiç kimseyi takma"

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle bir anda yıldızı parlayan Pınar Deniz, Altın Kelebek Ödülleri Gecesi'ndeki ilginç konuşmasıyla gündem oldu. Konuşmanın ise Rihanna'nın eski bir konuşmasından alıntı olduğu ortaya çıktı.

"İzlediğim filmde para yüzünden çocukları katlediyorlardı ve ben bundan çok etkilendim, sabahlara kadar ağladım. Metroda ağlayarak arkadaşıma şunları söyledim: Benim bu dünyayı kurtarmam lazım. İnsanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım. Ve tam olarak bu duygu beni şu an oyuncu yaptı" diyen Pınar Deniz'e İbrahim Tatlıses'ten destek geldi.

Ekran Alıntısı

İbrahim Tatlıses açıklamasında "(YARGI) dizisinde kadın oyuncusu Pınar DENİZ çok başarılısın kızım!! Hiç kimseyi takma ben seni anlıyorum aldığın ÖDÜL sana helal olsun her hafta izliyorum başarın daim olsun kızım" dedi.

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