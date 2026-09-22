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Cansu Tosun TRT dizisine girdi! Afyon'da sete çıkacak

Son olarak Kirli Sepeti dizisinde 'Medine' karakterine hayat veren Cansu Tosun yeniden sete çıkıyor. Cansu Tosun TRT Tabii’nin yeni dizisi “Susanlar” ile anlaşmaya vardı.

Cansu Tosun TRT dizisine girdi! Afyon'da sete çıkacak
Öznur Yaslı İkier

TRT Tabii’nin yeni dizisi “Susanlar” güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.
Cansu Tosun’un savcı Ferda karakteriyle başrolünü oynayadığı dizinin okuma provası pazar günü gerçekleştirildi.

“Bir cinayetin faili tetiği çeken midir, yoksa gıybet taşlarını örüp, ölüm yolunu döşeyen mi?” sloganıyla çekilen Movietime Production imzalı dizi yarın Afyon’da sete çıkacak.

Cansu Tosun TRT dizisine girdi! Afyon da sete çıkacak 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ahmet Sönmez’in yöneteceği, Melik Saraçoğlu, Hakkı Kurtuluş, M. Fatih Sever’in kaleme aldığı dizi Cumhuriyet Başsavcısı Feyza Güvenç’in mücadelesini dijital ekrana taşıyacak.

Cansu Tosun TRT dizisine girdi! Afyon da sete çıkacak 2

Adalet, kamu otoritesi, kamu vicdanı, hakkaniyet, toplumsal sorumluluk, toplumsal baskı, kuşaklararası ilişkiler, ailevi değerler temaları üzerine kurulu dizide Ali Sürmeli “Samet”, Saygın Soysal “Murat”, Nazan Kesal “Aysel”, Fatih Al “Hakim Buğra”, Burak Alkaş “İbrahim”, Emrullah Çakay “Bekir”, Süreyya Kilimci “Şefika”, Elif Doğan “Parla”, Zeynep Köse “Hilal”, Fırat Topkorur “Ali”, Açelya Özcan “Melike”, Ümit Bülent Dinçer “Yasin”, Ahmet Kahvecioğlu “Ziya”, İrem Sözbir “Nermin”, Fatih Serbest “Hasan”, Cüneyt Pamuk “Mubaşir”, Berat Yazıgan “Sinan”, Eylül Keskin “Ela” ve Arya Lina Albayrak “Ece” rollerine hayat verecek.

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Cansu Tosun kirli sepeti trt
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