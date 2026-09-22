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Teşkilat'ın ardından teklif yağdı! Rabia Soytürk sonunda kararını verdi

Teşkilat'ta canlandırdığı Hilal karakteriyle adından söz ettiren Rabia Soytürk projeye veda etmesinin ardından teklif üstüne teklif aldı. Soytürk sonunda kararını verdi ve Tod için çekilecek olan 10 bölümlük “Ölüm Bizi Ayırana Dek” dizisinin başrolü oldu.

Teşkilat'ın ardından teklif yağdı! Rabia Soytürk sonunda kararını verdi
Öznur Yaslı İkier

Rabia Soytürk, geçtiğimiz sezon Teşkilat'a Hilal Turhantürk karakteriyle katılmış, tek sezon sonra diziden ayrılmıştı.

Rabia Soytürk'e projeden ayrıldıktan sonra teklif üstüne teklif gelmeye başladı. Ünlü isim sonunda kararını verdi. Soytürk, Tod için çekilecek olan 10 bölümlük “Ölüm Bizi Ayırana Dek” dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Teşkilat ın ardından teklif yağdı! Rabia Soytürk sonunda kararını verdi 1

İstanbul’da çekilecek olan dizinin 10 Ekim’de sete çıkması planlanıyor. Soytürk dizide Azra karakterine hayat verecek.

ÖLÜM BİZİ AYIRANA DEK KONUSU NE?
Aslı Zengin ile Banu Zeytin Tak’ın yazdığı dizide güçlü bir iş insanı olan, İzzet Akay’ın kızı Işıl’la evli inşaat mühendisi Uygar’ın hikâyesi ekrana taşınacak. Çocuğu ve eşiyle dışarıdan mutlu bir hayatı varmış gibi görünen Uygar’ın hayatı iş gezisinde tanıştığı şarkıcı Azra’yla beraber tamamen değişir.

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rabia soytürk
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