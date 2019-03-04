İbrahim Tatlıses'ten duygulandıran Müslüm Gürses paylaşımı

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Müslüm Gürses, ölümünün 6'ncı yılında hayat arkadaşı Muhterem Nur, arkadaşları ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Müslüm Gürses'in vefatının 6. yılında ünlü isimlerde İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından paylaştığı not ile üzüntülü anlar yaşattı. "Senin gibisini bulamayız" mesajı ile özlemle andı.

"ŞARKILARIMIZ BABASIZ KALMIŞ"

6 yıldır yaşanan Müslüm Baba yokluğunu acılı bir şekilde dile getiren Tatlıses "Ah babam, Müslüm babam… 6 yıl olmuş sen gideli, şarkılarımız babasız kalmış, senin gibisini bulamayız… Özlemle, sevgiyle, saygıyla anıyorum. Dualarımdasın…" sözleri ile duygusal anlar yaşattı.





