İbrahim Tatlıses'ten Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'ya olay yorum! 'Oynamıyorlar...'

Ekranların yeni fenomeni olmaya aday olan Aile dizisinin her bölümü sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başarılı oyunculuk performansı ve aralarındaki uyum büyük beğeni topluyor. İbrahim Tatlıses de 'Diziyi bir kez izledim ve izlemekten vazgeçemedim' diyerek başrol oyuncularına övgü dolu sözler sarf etti.

'OYNAMIYORLAR YAŞIYORLAR...'

İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından diziyi birkez izlediğini belirterek başrol oyuncularını takdir etti.

Tatlıses; 'Aile dizisini bir kez izledim vazgeçemedim sebebine gelince hem oyuncu, hemde yönetmen gözüyle baktım. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ oynamıyorlar yaşıyorlar. O kadar doğal ki şaşırdım baya yaşıyorlar. Yönetmenin oyun tarif etmesine gerek yok o kadar doğal ki her şey başarılar dilerim' dedi.





