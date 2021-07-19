İbrahim Tatlıses'ten Kızılay'a kurban bağışı

'İbo Show' programı nedeniyle sezonu yoğun geçiren İbrahim Tatlıses, Bodrum’da yorgunluk atıyor. Kurban Bayramı'nın da yaklaşmasıyla 69 yaşındaki Tatlıses, yine bağışını Kızılay'a gerçekleştirdi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere beş küçükbaş kurbanlık bağışında bulundu.

"OLAN OLMAYANA HER ZAMASN VERECEK"

İbrahim Tatlıses, "Kızılay’la çalışmak benim için şereftir. Olan olmayana her zaman verecek" açıklamasını yaptı.

İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış ise "Müzik dünyasının efsane ismi İbrahim Tatlıses’e yaptığı bağışlar nedeniyle ve her zaman Kızılay’ın yanında olduğunu için teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

