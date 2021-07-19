MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Tatlıses'ten Kızılay'a kurban bağışı

İbrahim Tatlıses'ten Kızılay'a kurban bağışı

19.07.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Türk Kızılay’a kurban bağışında bulundu.

İbrahim Tatlıses'ten Kızılay'a kurban bağışı

'İbo Show' programı nedeniyle sezonu yoğun geçiren İbrahim Tatlıses, Bodrum’da yorgunluk atıyor. Kurban Bayramı'nın da yaklaşmasıyla 69 yaşındaki Tatlıses, yine bağışını Kızılay'a gerçekleştirdi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere beş küçükbaş kurbanlık bağışında bulundu.

"OLAN OLMAYANA HER ZAMASN VERECEK"

İbrahim Tatlıses, "Kızılay’la çalışmak benim için şereftir. Olan olmayana her zaman verecek" açıklamasını yaptı.

i2

İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış ise "Müzik dünyasının efsane ismi İbrahim Tatlıses’e yaptığı bağışlar nedeniyle ve her zaman Kızılay’ın yanında olduğunu için teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gülben Ergen'den Ümitcan Uygun isyanıGülben Ergen'den Ümitcan Uygun isyanı
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Ünlü oyuncu cinayetle suçlanıyor Ünlü oyuncu cinayetle suçlanıyor
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi açıkladı: KKTC'ye külliye yapılacak

Erdoğan müjdeyi açıkladı: KKTC'ye külliye yapılacak

Otelde genç kıza cinsel saldırı!

Otelde genç kıza cinsel saldırı!

Skandal parti! Şezlongları kırıp şemsiye yaktılar

Skandal parti! Şezlongları kırıp şemsiye yaktılar

Kızına cinsel istismarda bulunan baba suçüstü yakalandı

Kızına cinsel istismarda bulunan baba suçüstü yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Müjde' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Müjde' açıklaması

Bayburt’ta gurbetçi yoğunluğu: Nüfus ikiye katlandı

Bayburt’ta gurbetçi yoğunluğu: Nüfus ikiye katlandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Meedo suskunluğunu bozdu! "Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını öğrenebilirsin"

Meedo suskunluğunu bozdu! "Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını öğrenebilirsin"

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Zikir görüntüleri çıkmıştı! Kurtlar Vadisi ile ilgili kötü haber

Zikir görüntüleri çıkmıştı! Kurtlar Vadisi ile ilgili kötü haber

Mini taytıyla amuda kalkıp poz verdi! Sonrası çok talihsiz...

Mini taytıyla amuda kalkıp poz verdi! Sonrası çok talihsiz...

Son paylaşımı hayrete düşürdü: Selam olsun...

Son paylaşımı hayrete düşürdü: Selam olsun...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.