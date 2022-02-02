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İbrahim Tatlıses'ten yeni yatırım! 700'e yakın kişi iş sahibi olacak

02.02.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 yıl aradan sonra ekrana ve sahnelere geri dönen İbrahim Tatlıses, yatırımlarına yenisini ekledi. Sanatçı, Balıkesir Burhaniye'de AVM açıyor.

İbrahim Tatlıses'ten yeni yatırım! 700'e yakın kişi iş sahibi olacak

Uzun zaman sonra ekranlara dönen ve konserlere son hız devam eden İbrahim Tatlıses, yeni bir yatırıma imza attı. Tatlıses, Balıkesir Burhaniye'de 100 adet mağaza, restoran, oyun alanı gibi yerlerin yer alacağı AVM projesine start verdi.

Belediyenin açmış olduğu ihaleyi kazanan sanatçı, imza için önceki gün Burhaniye'deydi. İki yıl içerisinde tamamlanması planlanan proje için Tatlıses 'Bu proje beni çok heyecanlandırdı.

Bu projede 700'e yakın kişi iş sahibi olacak. Bu mükemmel bir şey. Büyük kentlerde yaşanmaz oldu. Burhaniye yaşanacak bir şehir. Buraya böyle bir proje kazandırmak çok değerli' diye konuştu.

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70 yaşındaki İbrahim Tatlıses, Burhaniye'de 100 adet mağaza, restoran, oyun alanı gibi yerlerin yer alacağı AVM projesine start verdi.

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İbrahim Tatlıses
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