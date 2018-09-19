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İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar buluştu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.09.2018 09:48 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses, bir zamanlar adına şarkılar yazdığı Hülya Avşar’la Ayvalık’ta bir araya geldi.

İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar buluştu!

İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar ile bir araya geldi. Avşarkızı'nın daveti üzerine Ayvalık'a giden Tatlıses, sürpriz buluşmayı sosyal medya hesabından duyurdu:

"Bugün Hülya Hanım’la çok güzel bir gün geçirdik. Davet etti, atladım gittim Ayvalık’a, bir de tekir yedirdi bana sormayın gitsin... Lezzet bahane, Hülya’nın muhabbeti şahane... Bilen bilir Hülya Hanım’ın güzelliği bir yana; neşesi de bir başkadır. Eski günlere gittik, anıları yad ettik. MAVİ MAVİM; misafirperverliğin ve kadim dostluğun için teşekkür ederim. İyi ki varsın..."

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BAŞIMIZIN TACIDIR

İbrahim Tatlıses'in eskisi gibi sağlıklı ve enerjik görmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Hülya Avşar ise "Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. İbrahim bey bizi onurlandırdı. Bir anda karşımda görünce inanamadım önce... İbrahim bey bizim her zaman başımızın tacıdır. Bugün de bizi onurlandırdı. Biz de ailecek kendisini 'Nasıl ağırlasak?' diye delirmiş vaziyetteyiz" dedi.

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Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'in "Eski filmlerimizden bahsediyor ve anılarımızı yad ediyoruz" sözlerine "Hayatta eski diye bir şey yoktur. Tarih tekerrürden ibarettir" cevabını verdi

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İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar ibrahim tatlıses Hülya Avşar

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
pert kayıtları çıktı ikisininde gündeme gelme çabaları
vah ibrahim tatlıses ibo şov bitti biteli tv de aklı başında bi müzik yapan kalmadı bitti millete esiyordun gürlüyordun sanatçılar arasında tatlı bi rekabet yapıyordun hepside bitti sizin bu durumunuzda allah kimsenin başına vermesin kolay deyil o şaşalı hayattan bu duruma düşmek kolay deyil Allah sabır versin
ikiside gündemden düştüğü için çıkar yol arıyorlardır.
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