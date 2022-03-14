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İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı! "Ağzımdan sular akıyordu"

14.03.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses konuklarını ağırlarken kendisine övgü dolu sözler edilmesine dayanamadı ve yine ağladı. Vurulma anını da anlatan İbrahim Tatlıses ameliyattan sonra umudunu hiç kaybetmediğini söyleyerek "Ağzımdan sular akıyordu. O halden bu hale geldim" dedi.

İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı! "Ağzımdan sular akıyordu"

İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı 'İbo Show' yine gündemde. İbrahim Tatlıses 11 yıl önce program çıkışı yaşanan silahlı saldırı hakkında konuştu. Sık sık programda ağlamasıyla gündeme gelen Tatlıses Seren Serengil'in, "İbrahim Bey'in bugün yaşaması mucize. O mermiyi beynine yiyip de pek yaşayan yok" sözleri üzerine o anları anlattı.

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2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan İbrahim Tatlıses, "Ben hissettim. Baktım kafamdan bir şeyler damlıyor, doktora 'Nedir bu hocam?' dedim. 'Oradan damlayan kan' dedi. Kafamı yan dönmesem tam orta kısma gelecekmiş" açıklamasını yaptı.

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"AĞZIMDAN SULAR AKIYORDU"

Hayati tehlikesinin bulunduğu ameliyattan sonraki süreçte inancını hiç kaybetmediğini vurgulayan şarkıcı, "Lavaboya gidemiyordum, ağzımdan sular akıyordu. O halden bu hale geldim Allah'ıma şükürler olsun. İyileşme sürecimde umudumu kaybettiğim hiç olmadı" şeklinde konuştu.


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İbrahim Tatlıses
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