Muhtemel Aşk'ta beklenmedik ayrılık! Hikayesi bitti

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı “Muhtemel Aşk” dizisi perşembe akşamları ekrana gelmeye devam ediyor.
Altan Dönmez’in yönettiği dizide bir ismin veda edeceği öğrenildi. Başarılı oyuncu Selen Domaç projeden ayrılıyor.
Ayça Ayşin Turan'ın hayat verdiği Defne karakterinin teyzesi Suzan Poyraz’ı canlandıran Selen Domaç hikâyesi bittiği için 22. bölümde projeden ayrılacak.
Bu hafta düşük reklam gelirleri sebebi ile yeni bölümü yayınlanmayan “Muhtemel Aşk”ın haftaya perşembe 20. bölümü ekrana gelecek.