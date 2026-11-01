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Muhtemel Aşk'ta beklenmedik ayrılık! Hikayesi bitti

SHOW TV'nin MF Yapım imzalı yaz dizisi Muhtemel Aşk perşembe akşamları izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun başrolünde yer aldığı dizide beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.

Muhtemel Aşk'ta beklenmedik ayrılık! Hikayesi bitti
Öznur Yaslı İkier

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı “Muhtemel Aşk” dizisi perşembe akşamları ekrana gelmeye devam ediyor.

Altan Dönmez’in yönettiği dizide bir ismin veda edeceği öğrenildi. Başarılı oyuncu Selen Domaç projeden ayrılıyor.

Muhtemel Aşk ta beklenmedik ayrılık! Hikayesi bitti 1

HİKAYESİ BİTTİ

Ayça Ayşin Turan'ın hayat verdiği Defne karakterinin teyzesi Suzan Poyraz’ı canlandıran Selen Domaç hikâyesi bittiği için 22. bölümde projeden ayrılacak.

Muhtemel Aşk ta beklenmedik ayrılık! Hikayesi bitti 2

Bu hafta düşük reklam gelirleri sebebi ile yeni bölümü yayınlanmayan “Muhtemel Aşk”ın haftaya perşembe 20. bölümü ekrana gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Star TV Muhtemel Aşk
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