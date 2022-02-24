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İbrahim Tatlıses'in ihalesini kazandığı AVM projesi iptal edildi

24.02.2022 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in ihalesini kazandığı AVM projesi iptal edildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ihalesini İbrahim Tatlıses'in kazandığı alışveriş merkezi projesi iptal edildi.

Burhaniye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Belediyemizce 23 yıllık üst kullanım hakkı tesis edilerek yapımı ve işletmesine ait ihalesi yapılan AVM sözleşmesi, idaremizce yeterli rekabet ortamı oluşmadığının değerlendirilmesi ve ayrıca yer seçimindeki kamuoyunun hassasiyeti de göz önüne alınarak iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, daha uygun bir yer seçimi tespiti için çalışma yapılacağı belirtildi.

Burhaniye Belediyesi AVM projesi, 28 Aralık 2021'de Burhaniye Belediyesi Encümen Salonu'nda ihalesi yapılmış, İbrahim Tatlıses adına katılan şirket genel müdürü Şule Yazar ihaleyi kazanmıştı. Projenin imza töreni Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in makamında gerçekleşmişti.

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