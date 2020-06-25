İbrahim Toraman'ın Beşiktaş üzüntüsü

Beşiktaş'ın eski futbolcusu İbrahim Toraman, futbolu siyah-beyazlı takımın kaptanı olarak bırakamamanın üzüntüsünü yaşadığını kaydetti.

Paris Saint-Germain Kulübünün Türkiye'deki resmi altyapı organizasyonu Paris Saint-Germain Academy Turkey'in YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Toraman, kendisini her zaman Beşiktaşlı İbrahim Toraman olarak gördüğünü belirterek, "Ama beklediğim gibi bir ayrılık yaşadığımı söyleyemem. Futbolu Beşiktaş kaptanı İbrahim Toraman olarak bırakmak isterdim" ifadelerini kullandı.

2004-2014 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen Toraman, siyah-beyazlı ekipten kırgın ayrıldığını vurgulayarak, "Uzun yıllar hizmet eden bir futbolcu olarak daha güzel ayrılabilirdim. Futbolda böyle ayrılıklar da var. Tabii ki benim isteğim Beşiktaş’ta futbolu bırakmaktı ama olmadı. İyi şekilde ayrılabilirdik" değerlendirmesini yaptı.

Paris Saint-Germain Academy'i de değerlendiren Toraman, şunları kaydetti:

"Ailelerin, çocuklarını her konuda her zaman desteklemesini öneririm. Bu bağlamda Paris Saint-Germain Academy Turkey, 5 şehirdeki 8 tesisiyle fark yaratıyor. Paris Saint-Germain gibi bir kulübün Türkiye'ye yatırım yapıp; kişisel gelişim dersleriyle harmanlanmış futbol eğitimini sunması, Türkiye'ye yeni yetenekler kazandırılması konusunda çok büyük bir şans."

(AA)

