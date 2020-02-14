Ibrahimoviç gidecek mi kalacak mı?

Serie A'da zor günler geçiren Milan'da Zlatan Ibrahimovic'in geleceği de belirsizliğini koruyor.

Ocak ayında Milan'a imza atan ve yıllar sonra İtalyan ekibine geri dönen Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak İsveçli yıldızın kulübüyle sözleşme uzatma opsiyonu bulunuyor.

Rai Sport'a konuyla ilgili konuşan Milan Sportif Direktörü Ricky Massara, ''Ibrahimovic bir fenomen ve onun performansından gerçekten çok memnunuz. Onun nasıl hissettiğine ve ne kadar süre kalmak istediğine göre şekillenecek'' ifadelerini kullanarak topu yıldız golcüye attı.

Milan'da şu ana kadar etkili bir performans ortaya koyan 38 yaşındaki Ibrahimovic takımıyla çıktığı 7 resmi maçta 3 gol atıp 1 asist yaptı. Ibrahimovic'in Milan'ı 23 haftası geride kalan Serie A'da topladığı 32 puanla 10. sırada yer alıyor.

