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Ibrahimovic'in kariyeri bitebilir!

İTALYA HABERLERİ  | 25.05.2020 16:12 | Son Güncelleme

Milan'ın yıldız forveti Zlatan Ibrahimovic'in antrenmanda sakatlandığı ve İsveçli oyuncuda aşil tendonu kopmasından şüphelenildiği belirtildi.

Ibrahimovic'in kariyeri bitebilir!

Skysports'ta yer alan habere göre, bu sakatlıktan ötürü 38 yaşındaki oyuncunun futbol hayatı bitebilir.

Zlatan Ibrahimovic bu sezon devre arasında ABD takımı Los Angeles Galaxy'den eski takımı Milan'a bedelsiz olarak transfer olmuştu. Zlatan burada çıktığı toplam 10 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

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