Ibrahimovic'in kariyeri bitebilir!

Skysports'ta yer alan habere göre, bu sakatlıktan ötürü 38 yaşındaki oyuncunun futbol hayatı bitebilir.
Zlatan Ibrahimovic bu sezon devre arasında ABD takımı Los Angeles Galaxy'den eski takımı Milan'a bedelsiz olarak transfer olmuştu. Zlatan burada çıktığı toplam 10 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.
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