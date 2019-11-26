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Ibrahimovic'in yeni takımı Hammarby olabilir

FUTBOL HABERLERİ  | 26.11.2019 12:21 | Son Güncelleme

Los Angeles Galaxy'den ayrıldıktan sonra yeni takımı merak konusu olan Zlatan Ibrahimovic'in sosyal medya hesabından isminin yazılı olduğu Hammarby formasını paylaşması kafaları karıştırdı.

Ibrahimovic'in yeni takımı Hammarby olabilir

İsveçli dünya yıldızı Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından ülkesinin takımlarından Hammarby'nin "Ibrahimovic" yazılı formasını paylaştı.

Bu videonun transfer mesajı olabileceği yorumları yapılmaya başlandı. 38 yaşındaki yıldız golcüye Milan, Napoli ve Bologna'nın ilgisi sürüyor.

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MLS TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Los Angeles Galaxy formasıyla herhangi bir şampiyonluk yaşayamayan Zlatan Ibrahimovic, buna rağmen 58 maçta attığı 53 gol ile adını MLS tarihine yazdırmayı başarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
zlatan ibrahimovic hammarby

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
cim boma gel kral..paran ziraat bankasında hazır..ye iç yat..ara sıra hocamın arslanlarının verdigi penaltılardan 2 gol at..türkler öder vergi olarak maaşını..
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