Ibrahimovic'in yeni takımı Hammarby olabilir

İsveçli dünya yıldızı Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından ülkesinin takımlarından Hammarby'nin "Ibrahimovic" yazılı formasını paylaştı.
Bu videonun transfer mesajı olabileceği yorumları yapılmaya başlandı. 38 yaşındaki yıldız golcüye Milan, Napoli ve Bologna'nın ilgisi sürüyor.
Los Angeles Galaxy formasıyla herhangi bir şampiyonluk yaşayamayan Zlatan Ibrahimovic, buna rağmen 58 maçta attığı 53 gol ile adını MLS tarihine yazdırmayı başarmıştı.
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