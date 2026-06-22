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Ibrahimovic'ten ezber bozan Messi açıklaması!

Dünya futbolunun en nev-i şahsına münhasır ve özgüvenli isimlerinden biri olan İsveçli efsane Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi hakkında ezber bozan açıklamalara imza attı. Arjantinli süperstarı yere göğe sığdıramayan Ibra, futbolun adeta Messi için yaratıldığını ifade etti.

Ibrahimovic'ten ezber bozan Messi açıklaması!
Emre Şen

Kendi yeteneğine olan sarsılmaz inancı, kibirli tavrı ve sivri dilli demeçleriyle tanınan Zlatan Ibrahimovic, söz konusu Lionel Messi olduğunda tüm egolarını bir kenara bıraktı. Geçmişte Barcelona formasıyla Arjantinli yıldızla aynı sahayı paylaşan efsanevi golcü, Messi'nin futbol tarihindeki benzersiz konumunu çarpıcı sözlerle vurguladı.

"SANKİ BU OYUN ONUN İÇİN YARATILMIŞ GİBİ"

Verdiği bir röportajda Messi'nin eşsiz bir yetenek olduğunu dile getiren Zlatan, futbol dünyasının bir daha böyle bir karaktere tanıklık etmeyeceğini savundu. İsveçli efsane, "Bir daha Messi gibi birini göreceğimizi sanmıyorum. Bambaşka bir seviyede. Sanki bu oyun onun için yaratılmış gibi." sözleriyle yeşil sahaların efsanesine olan saygısını ve hayranlığını açıkça ifade etti.

"DOKUNDUĞU HER ŞEYİ ALTINA ÇEVİRİYOR"

Arjantinli yıldızın kariyeri boyunca elde ettiği olağanüstü başarılara, kazandığı kupalara ve sahaya adım attığı anda değiştirdiği oyun dengesine de değinen Ibrahimovic, Messi'nin etkisini mitolojik bir benzetmeyle özetledi. "Dokunduğu her şeyi altına çeviriyor" diyerek oyuncunun adeta bir 'Midas dokunuşuna' sahip olduğunu belirten Zlatan, Messi'nin oyun vizyonunun ve bitiriciliğinin başka hiçbir futbolcuyla kıyaslanamayacağının altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
Zlatan Ibrahimovic messi
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