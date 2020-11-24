Ibrahimovic'ten sert çıkış! "Size bu izni kim verdi?"

Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı olan FIFA oyun serisi, FIFA 21 ile özellikle Ultimate Team moduyla peşinden sürüklemeye devam ediyor.
EA Sports, oyun içinde oyuncuların yüzlerini ve isimlerini kullanmak için belli başlı lisans ve izinler almak zorunda.
Bu konuda EA Sports'a seslenen bir twit atan Zlatan, "EA Sports'a oyunda yüzümü kullanması için kim izin verdi? Ben böyle bir izin verdiğimi hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.
"Birileri benim yüzümü göstererek kâr ediyor"
Ibrahimovic'in twitine Gareth Bale da destek verdi ve, FIFpro'yu etiketleyerek 'İlginç, bu nedir?' ifadelerini kullandı.
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