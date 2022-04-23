İç Anadolu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Sivas ve Niğde'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Nevşehir'de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Futbol Sahası'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrenciler tarafından ritim, dans ve halk oyunu gösterisi sunuldu, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'nda eğitilen köpek ve eğiticisinin gösterisi izlendi.

Çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesinin ardından tören sona erdi.

- Yozgat

Yozgat'ta, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, TOKİ Şehit Adem Cankurtaran Ortaokulu bahçesinde devam etti.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunu gösterisi sundu.

Törene Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Kırşehir

Kırşehir Cacabey Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na İl Milli Müdürlüğü çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Vali İbrahim Akın, 30 Ağustos İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Esila Kaleli'ye makam koltuğunu bıraktı. Akın, Kaleli'ye, "Çocuklar ve eğitimle ilgili ne yapmak istersin?" diye sordu.

Kaleli de "Bütün okullara güvenlik görevlisi verilmesini, çocuk oyun alanları, parklar ve yeşil alanların çoğaltılmasını istiyorum." dedi.

Valilikteki programın ardından İkizarası Kent Park'ta düzenlenen programda ise çocuklara çeşitli gösteriler sunuldu.

Merkez Yunus Emre Ortaokulunda da öğrenciler çuval, kaşıkla yumurta taşıma, balon patlatma ve halat çekme yarışlarıyla eğlendi.

- Kırıkkale

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, hiçbir coğrafyada kurşuna, topa, tüfeğe hatta savaş uçaklarına "söz konusu vatansa gerisi teferruattır" duruşuyla cevap veren başka bir millet olmadığını söyledi.

Yarının geleceği çocukların da duruşuyla bu büyük destanın devamı olacağını aktaran Telefoncu, bu ülkenin gençleri için her türlü imkanı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Törende, 23 Nisan konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Öğrenciler tarafından çeşitli gösterilerin sunulduğu törene, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Kayseri

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına İl Milli Eğitim Müdürlüğünce çelenk bırakıldı.

Kutlamalar, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla Besime Özderici İlkokulunda devam etti.

Burada bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Teltik, bugünün çocuklarının Kurtuluş Savaşı'nı, Samsun'u, Sakarya'yı, Erzurum ve Sivas kongrelerini bilmesi gerektiğini söyledi.

Programda, ilkokul öğrencileri halk oyunu ve dans gösterisi sundu, öğretmenler zeybek oynadı.

- Sivas

Sivas'ta Demirçelik İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Fatmagül Kaya, Vali Salih Ayhan'ın makam koltuğuna oturdu.

İl Özel İdaresi Sekreteri Kadir Algın, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve Orman İşletme Müdürü Sefa Duman'ı arayan Kaya, okulu ve köyü için yapılması gerekenleri söyledi.

Kutlamalar, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde, Vakıfbank İlkokulu öğrencilerinin gösterileriyle devam etti.

- Niğde

Niğde'deki kutlamalar, Vali Yılmaz Şimşek'in, 6. sınıf öğrencisi Ceylin Bengi'ye koltuğunu devretmesiyle başladı.

Ceylin Bengi, kenti kalkındırmak için yapmayı planladığı projelerden bahsetti.

Ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Törende bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, ulusal egemenliğin en değerli hazine olduğunu belirterek, "Bu milletin kahraman evlatları, canı pahasına vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkmış, çıkmaya da devam edecektir. Bizlere düşen geleceğimizin teminatı çocuklarımıza imkanlar oluşturmak, onları vizyon sahibi yapmak, milli ve manevi değerlerle donatmaktır." dedi.

Kutlamalar, öğrencilerin halk oyunu ve çeşitli gösterileri ile son buldu.

Etkinliklere Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nihat Özkök, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, kurum müdürleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

