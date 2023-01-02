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İç Anadolu'da 6 ilde 32 bin 636 evcil hayvan kayıt altına alındı

02.01.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Niğde ve Kırşehir'de, evcil hayvanların kayıt altına alınması ve kimliklendirilmesi kapsamında 32 bin 636 evcil hayvana mikroçip takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" kapsamında başlattığı uygulama 31 Aralık 2022'de sona erdi.

Tarım ve Orman müdürlüklerinde ya da veterinerlerde uygulanan çip işleminin ardından hayvanlar "Ev Hayvanı Kayıt Sistemi"ne dahil edildi.

Bu kapsamda Sivas'ta 9 bin 547, Kayseri'de 15 bin 82, Kırıkkale'de 2 bin 376, Yozgat'ta 1751, Niğde'de 1879 ve Kırşehir'de 2 bin olmak üzere 32 bin 635 kedi ve köpek kayıt altına alındı. Ayrıca Kayseri'de yönetmelik kapsamında bir gelinciğin de kaydı yapıldı.

Hayvanlarına çip taktırmayanlara 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre idari para cezası uygulanacak.

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