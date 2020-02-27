İç Anadolu'da kültür sanat

SİVAS (AA) - Sivas, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale ve Kayseri'de kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "1919: Şafak" adlı oyunu sahnelemeye devam edecek. Asiye Demet Köse ile SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün kaleme alarak sahneye taşıdığı eser, Samsun'dan başlayan ve Sivas Kongresi ile kararlılığa dönüşen, Türk milletinin manda ve himayeye karşı destansı dik duruşunu anlatıyor.

Oyun, bugün ve yarın 19.30'da, 29 Şubat Cumartesi ise 14.00 ve 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde izleyicilerle buluşacak.

- Nevşehir

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde 29 Şubat Cumartesi saat 19.30'da "Plastik Aşklar" tiyatro oyunu sahnelenecek.

Eğitimli, hayatla eğlenebilen "Alev" ile çekingen, kendini savunmaktan korkan "Sezen"in yüzleşmeleri, gelgitleri, karşılaştıkları sorunlarla baş etme mücadelelerini anlatan oyun, kadın psikolojisini anlamak adına mesajlar veriyor.

Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı, Orçun Ucal'ın yönettiği oyundaki iki kahramandan "Alev"i usta oyuncu Oya Başar, "Sezen"i ise Begüm Birgören canlandırıyor.