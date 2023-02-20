İç Anadolu'da öğrenciler dersbaşı yaptı

Kayseri'de yaklaşık 326 bin 837 öğrenci, 21 bin 900 öğretmen 1149 okulda derse başladı.

Burhan Dinçbal İlkokulu öğrencileri, tatilin ardından arkadaşları ve öğretmenlerine kavuştu.

Teneffüse çıkan öğrenciler, okul bahçesinde arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak özlem giderdi.

NİĞDE

Niğde'de yaklaşık 70 bin öğrenci ara tatilin bitmesiyle okullarına döndü.

Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrenciler, öğretmen ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Velilerden Ramazan Oktar, okulların başlamasının kendileri ve çocukları için iyi olduğunu söyledi.

Orhan Turgut ise çocukların bu seneyi huzurlu şekilde geçirmesini dileyerek, "Depremden fazla etkilenmedik, binamızda da sıkıntı yok. Çocukların ruh halleri biraz bozuk ama idare edeceğiz." dedi.

YOZGAT

Yozgat'ta 75 bin 893 öğrenci ara tatilin bitmesiyle eğitime başladı. Depremin ardından nakil işlemi yapılan 662 depremzede öğrenci de yeni okullarında ilk derse girdi.

Merkez Ortaokulu öğrencilerinden Elif Berra Kandemir, okullarının açılması, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Tatilde dinlendiğini biraz tekrar yapıp test çözdüğünü ifade eden Kandemir, "Deprem olduğu için çok üzüldüm. Depreme yardım ettim. Kuzenlerim deprem bölgesindeydi, onlarda buraya geldi." diye konuştu.

Velilerden Bayram Veli Kaya da "Çocuklara deprem bölgesinden gelen öğrencilere nasıl davranmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundum." ifadelerini kullandı.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de 60 binden fazla öğrenci yeniden dersbaşı yaptı.

19 Mayıs İlkokulu öğrencileri, erken saatlerde okula gelerek arkadaşları ve öğretmenleriyle buluştu.

Okul bahçesindeki törenin ardından öğrenciler için ilk ders zili çaldı.

Öğrencilerden Yağmur Kunut, bir aylık tatil sürecinin ardından okuluna kavuşmaktan dolayı sevinçli olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımı çok seviyorum. Tatilde onları özledim. Yeni bir eğitim dönemine başladığımız için heyecanlıyım." dedi.

Sedef Senem Terfi ise depremden dolayı ara tatilin uzadığını, eğitim-öğretimin ikinci döneminde derslerine ağırlık vererek bu süreci telafi etmek istediğini söyledi.

Terfi, depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

SİVAS

Sivas'ta 117 bin öğrenci uzun bir aranın ardından dersbaşı yaptı.

İkinci yarı yılın ilk gününde okulların bulunduğu bölgelerde trafikte yoğunluk yaşandı.

Öğrenciler, okul bahçelerindeki törenlerin ardından ilk ders zilinin çalmasıyla sınıflarına girdi.

KIRŞEHİR

Kırşehir'de Merkez Yunus Emre Ortaokulu bahçesinde tören düzenlendi.

Törenin ardından sınıfları gezen okul müdürü İhsan Yavuz, ikinci yarıyılda aralarına deprem bölgesinden öğrencilerin katılacağını belirtti.

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırşehir Ahi Evran Öğrenci Yurdu'na deprem bölgesinden gelen çocuklar için ana sınıfı oluşturdu.

Kentte 44 bin 420 öğrenci dersbaşı yaptı.

KIRIKKALE

Kırıkkale'de tatilin ardından okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 47 bin öğrenci, arkadaşları ve öğretmenlerine kavuştu.

Öğretmenlerinin tatilde verdiği haber yazma ödevini yapan Hasan Ali Yücel İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Çınar Yayla, ilk derslerinde Kahramanmaraş merkezli depremleri konu alan haberini arkadaşlarına okudu.

sınıf öğrencisi Ebrar Varol Güneş de tatilin güzel geçtiğini ve kardeşiyle oyun oynadığını belirterek, "Arkadaşlarımı çok özlemiştim ve arktık okulun açılmasını istiyordum. Heyecanlıyım." diye konuştu.



