İç Anadolu'da Ramazan Bayramı namazı kılındı

İl Müftüsü Şahin Güven'in vaaz ettiği Hunat Cami'nde namaz öncesi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıların son bulması için dua edildi.

SİVAS (AA) - Sivas, Kayseri , Niğde, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale ve Nevşehir 'de, Ramazan Bayramı namazı camilerde eda edildi.

Seccadesini getiren bazı vatandaşlar, caminin dışında namazlarını kıldı.

Bayram namazından sonra okunan hutbede, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarının son bulması için dua edildi.

- Yozgat

Yozgat'ta da vatandaşlar Çapanoğlu Büyük Camisi'nde bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak yanlarında getirdikleri seccadeleri üzerinde kıldı.

Namaz sonunda İsrail'in Filistinli Müslümanlara yaptığı saldırıların ve Kovid-19 salgınının son bulması için dua edildi.

- Kırşehir

Kırşehir'de Hoca Ahmet Yesevi ve Ahi Evran camilerine gelen vatandaşlar Kovid-19 tedbirlerine uyarak bayram namazlarını kıldı.

Vatandaşlar, cami çıkışında sosyal mesafeye uyarak bayramlaştı.

Camilerdeki hutbe ve vaazlarda, Kovid-19 salgını nedeniyle bayram ziyaretleri yerine iletişim araçlarıyla bayramlaşılması uyarılarında bulunuldu.

- Kırıkkale

Kırıkkale'deki camilerde de Ramazan Bayramı namazı, Kovid-19 tedbirlerine uyularak kılındı.

Bayram namazını Nur Cami ve Külliyesi'nde eda eden Vali Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, namazın ardından sosyal mesafeye uyarak, vatandaşlarla bayramlaştı.

- Nevşehir

Bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar Nevşehir'de ikametlerine en yakın camilere gitti.

Seccadeleriyle camiye gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak maskeli şekilde saf tuttu.

Bahçelievler Camisi'nde imam hatip Baki Öncel'in vaazının ardından bayram namazı kılındı, dua edildi.

