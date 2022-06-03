İç Anadolu'da toz taşınımı etkili oldu

KAYSERİ (AA) - Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Kayseri, Niğde, Sivas, Kırşehir ve Nevşehir'i de etkiledi.

Kayseri kent merkezinde dün akşam başlayan toz taşınımı sabah saatlerine kadar devam etti.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte vatandaşlar, tozla kaplanan araçlarını temizledi.

- Niğde

Niğde'de toz taşınımı nedeniyle sokaklarda, evlerin balkonunda ve araçların üzerinde toz tabakası oluştu.

Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar araçlarının üzerindeki tozları temizledi.

- Sivas

Sivas'ta da gece saatlerinde başlayan toz taşınımı sabah saatlerine kadar sürdü.

Toz taşınımı nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi düştü.

- Kırşehir

Kırşehir ve ilçelerinde gece saatlerinde rüzgarla başlayan toz taşınımı etkili oldu.

Polis ve jandarma trafik ekipleri, görüş mesafesinin de düşmesi nedeniyle kara yolları güzergahında sürücüleri uyardı.

- Nevşehir

Nevşehir'de sürücüler araçlarının üzerinde oluşan tozu temizledi, esnaf da iş yerlerinin önünü süpürüp camlarını sildi.

Pastane işletmecisi İshak Alkan, "Sabah kalktığımda arabalar ve yollarda sanki kırağı düşmüş gibi tozla karşılaştım." dedi.



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