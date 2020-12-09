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İç Anadolu'daki 4 il için yağış uyarısı

KONYA HABERLERİ  | 09.12.2020 17:13 | Son Güncelleme

İç Anadolu'daki 4 il için yağış uyarısı

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de cuma gününden itibaren yağış etkili olacak.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinin cuma gününün ilk saatlerinden itibaren Orta Akdeniz'den gelecek ılık ve yağışlı sistemlerin etkisi altına girmesi bekleniyor.

Gelecek hafta ortasına kadar aralıklarla görülecek yağışların, Konya'nın güneybatı çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın ise pazar günü güneyli yönlerden orta kuvvette ve yer yer kuvvetli olarak eseceği öngörülüyor.

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