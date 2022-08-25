İç Anadolu'daki ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki

NİĞDE (AA) - İç Anadolu'daki ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Derneğin Niğde Şube Başkanı Salih Yaşar, adliye girişinde gazetecilere, imam hatip okullarının kurulduğu günden itibaren milletine, devletine ve vatanına aşkla hizmet eden nesiller yetiştirdiğini söyledi.

İmam hatip okullarında yetişen milyonlarca gencin bugün eğitimden kültüre, spordan sanata, siyasetten teknolojiye kadar her alanda göğüslerini kabartan çalışmalara ve başarılara imza attığını belirten Yaşar, "Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz. İmam hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından Yaşar, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Programa, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, AK Parti Niğde İl Başkanı Ömer Kılıç ve dernek üyeleri de katıldı.

- Sivas

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Sivas Şube Başkanı Hüseyin Duman, dernek binasında gazetecilere, imam hatip okullarının geçmişten bugüne milli birlik ve beraberliği önceleyen, toplumda sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin oluşmasına ciddi katkı sunan eğitim kurumlarından olduğunu anlattı.

Duman, şarkıcı Gülşen'in ifadelerinin toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk ettiğini belirterek, "Bu çirkin itham ve iftirayı aynen kendisine iade ediyoruz. İmam hatip okullarına ve mensuplarına bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.

Duman, şarkıcı Gülşen hakkında hukuki işlem yapılması için Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

- Kırşehir

Kırşehir İmam Hatipliler Derneği Başkanı (KİMDER) ve ÖNDER İl Temsilcisi Alpaslan Yıldız, şarkıcı Gülşen hakkında Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Yıldız, yazılı açıklamasında, Kırşehir'deki imam hatip okulları mezunları olarak bu tür saygısızlıklara karşı hukuki haklarını kullanacaklarını kaydetti.

Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceklerini vurgulayan Yıldız, imam hatip okullarının her türlü siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündem olacağını aktardı.

- Kayseri

Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği (KİMDER) Başkanı ve ÖNDER İl Temsilcisi Hacı Ali Çakıcı ve dernek üyeleri, Kayseri Gazeteciler Cemiyetinde bir araya gelerek şarkıcı Gülşen'e tepki gösterdi.

KİMDER İl Sekreteri İbrahim Yerlikaya, sanatçı Gülşen'in konser sırasında imam hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunmasının toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk ettiğini belirtti.

İmam hatip okullarının mensuplarına ve mezunlarına aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlık yapıldığını anlatan Yerlikaya, "Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz. İmam hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz." dedi.

- Nevşehir

Nevşehir'de ise Alemdar İmam Hatipliler Derneği üyeleri, adliye binası önünde bir araya geldi.

Burada basın açıklaması yapan dernek başkanı Mehmet Kahraman, imam hatip okullarında öğrenim gören 1,5 milyon öğrenci, öğrencilerin aileleri ve bu okullardan mezun olanlar dikkate alındığında 10 milyona yakın bir kitleye çirkin iddialarla itham etmenin toplumun fay hatlarıyla oynamak olduğunu söyledi.

İmam hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı şarkıcı Gülşen'i şiddetle kınadıklarını dile getiren Kahraman, "Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Toplumumuzu, aile yapımızı ve neslimizi ifsat etmeyi kendisine vazife bilen bu saygısız şahıs için tüm imam hatip okulu mezunlarını ve mensuplarını, halkımızı, hukuk önünde hesap sormaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kahraman, konuşmasının ardından şarkıcı Gülşen hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

