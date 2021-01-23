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İç Anadolu'nun "zirvesi" Erciyes'e yarıyıl tatili ilgisi

23.01.2021 11:14 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'teki konaklama tesisleri sömestr tatiline girilmesiyle hafta sonu yüzde 100, hafta içi yüzde 80 doluluğa ulaştı - Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: - "Buraya geleceklerin ellerini çabuk tutması gerekiyor"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri ve eşsiz doğa manzaralarıyla öne çıkan Erciyes Dağı'ndaki konaklama tesislerinde, sömestr tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye genelinde ilk, orta ve liselerde eğitim gören 18 milyon öğrencinin 3 hafta sürecek yarıyıl tatili, kayak merkezlerini önemli ölçüde hareketlendirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 350 milyon avroluk yatırımla hayata geçirdiği Erciyes Master Planı kapsamında uluslararası standartlara kavuşan Erciyes Kayak Merkezi, sömestr tatillerinin vazgeçilmez adreslerden biri haline geldi.

Modern liftleri ve son teknoloji teleferik sistemiyle yaklaşık 25 kilometrekarelik alana yayılan kayak merkezi, 21 bin 300 metre uzunluğunda ve saatteki taşıma kapasitesi 25 bin 500 kişi olan 2'si gondol 18 mekanik tesis ağı ile misafirlerine çok farklı noktalarda kayak yapma imkanı sunuyor.

Toplam 102 kilometre uzunluğa ulaşan farklı eğimlerdeki 34 pistiyle bu alanda Türkiye'de lider konumda olan Erciyes, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarındaki pistlerle hem acemi hem de profesyonel kayakçılara kayma olanağı sağlıyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kış turizmini olumsuz etkilediğini, alınan önlemler ve uygulanan kurallarla bu durumun önüne geçildiğini söyledi.

Kurak geçen mevsimin son zamanlarda yağan karla düzeldiğini anlatan Cıngı, şunları kaydetti:

"Dünyanın tüm kayak merkezlerinde sömestr tatili en yoğun dönemdir. Öğrenciler tatile çıktıkları zaman aileleriyle beraber en ideal tercih kayak merkezleridir. Erciyes de sömestr için yoğun bir taleple karşı karşıya. Yurt içinden yoğun bir talep var. Otel rezervasyonlarımız yoğun. Hafta sonlarımız yüzde 100 dolu. Hafta içinde de yüzde 80 rezervasyon aldı otellerimiz. Buraya geleceklerin de ellerini çabuk tutması gerekiyor. Bu gidişle yüzde 100 doluluğa ulaşacak. Şu an bütün pistlerimiz, birbirleriyle bağlantılı ve açık."

Erciyes Kayak Merkezi'ne Güvenli Kayak Merkezi (Safe Ski Resort) sertifikası verildiğini hatırlatan Cıngı, Kovid-19'a karşı gondolların dezenfekte edildiğini, sosyal mesafeye uyulması konusunda farklı dillerde uyarı yapıldığını ve diğer sağlık tedbirlerine uyulduğunu dile getirdi.

Cıngı, restoran ve diğer işletmelerin de salgın kurallarına uyduğunu, tüm Türkiye'den misafirleri Erciyes'e beklediklerini ifade etti.

Erciyes'e gelen Yusuf Çevik de sömestr tatilini fırsat bilerek salgın döneminde sıkılan çocuklarıyla kayak yapmayı tercih ettiklerini, 6 yaşındaki kızlarının da burada eğlenceli vakit geçirdiğini kaydetti.

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