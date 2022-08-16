İç çamaşırlı pozuyla olay olmuştu! Zeynep Bastık mini elbisesiyle poz verdi

Son zamanların popüler ismi Zeynep Bastık hem yeni parçasıyla hem de sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiriyor. Sosyal medyada geniş takipçi kitlesi bulunan ve cesur pozlarını paylaşan Bastık, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Zeynep Bastık Instagram'ı aktif olarak kullanıyor.

Ünlü şarkıcı her anını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Son olarak mini elbisesiyle verdiği pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZUYLA OLAY OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırıyla paylaşım yapan Bastık, bu pozla olay olmuştu.

Takipçileri, "Neden külot ile resim?", "Güzey Zeynom" gibi yorumlar yapmıştı.

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