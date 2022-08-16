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İç çamaşırlı pozuyla olay olmuştu! Zeynep Bastık mini elbisesiyle poz verdi

16.08.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeynep Bastık, popüler şarkılara yaptığı coverlar ile iyi bir çıkış yakaladı. Son olarak 'Ara' parçasıyla dillere dolanan Zeynep Bastık, sosyal medyada da pozlarıyla rüzgar gibi ediyor.

İç çamaşırlı pozuyla olay olmuştu! Zeynep Bastık mini elbisesiyle poz verdi

Son zamanların popüler ismi Zeynep Bastık hem yeni parçasıyla hem de sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiriyor. Sosyal medyada geniş takipçi kitlesi bulunan ve cesur pozlarını paylaşan Bastık, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Zeynep Bastık Instagram'ı aktif olarak kullanıyor.

İç çamaşırlı pozuyla olay olmuştu! Zeynep Bastık mini elbisesiyle poz verdi

Ünlü şarkıcı her anını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

İç çamaşırlı pozuyla olay olmuştu! Zeynep Bastık mini elbisesiyle poz verdi

Son olarak mini elbisesiyle verdiği pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

İç çamaşırlı pozuyla olay olmuştu! Zeynep Bastık mini elbisesiyle poz verdi

İÇ ÇAMAŞIRLI POZUYLA OLAY OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırıyla paylaşım yapan Bastık, bu pozla olay olmuştu.

İç çamaşırlı pozuyla olay olmuştu! Zeynep Bastık mini elbisesiyle poz verdi

Takipçileri, "Neden külot ile resim?", "Güzey Zeynom" gibi yorumlar yapmıştı.

İç çamaşırlı pozuyla olay olmuştu! Zeynep Bastık mini elbisesiyle poz verdi

İç çamaşırlı pozuyla olay olmuştu! Zeynep Bastık mini elbisesiyle poz verdi

İç çamaşırlı pozuyla olay olmuştu! Zeynep Bastık mini elbisesiyle poz verdi

İç çamaşırlı pozuyla olay olmuştu! Zeynep Bastık mini elbisesiyle poz verdi

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Zeynep Bastık iç çamaşırı
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