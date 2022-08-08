İç Hastalıkları Uzm. Dr. İrem Yılmaz Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde

İSTANBUL (AA) - İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzm. Dr. İrem Yılmaz, Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde göreve başladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre hastane, uzman ve profesyonellerden oluşan güçlü kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda Yılmaz'ı hekim kadrosuna dahil etti.

- İç Hastalıkları Uzm. Dr. İrem Yılmaz kimdir?

Yılmaz 2015 yılında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tıp Eğitimini tamamladı. Uzmanlık eğitimini de aynı üniversite de 2020 yılında gerçekleştirdi. Türkiye’nin birçok yerinde görev yapan Yılmaz, ilk olarak 2015'ten 2020 yılına kadar Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'nde, 2020 ile 2022 yıllarında ise Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde çalıştı.

Yılmaz'ın 2016'da Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Asistan Buluşması, 2019'da ise 5'nci Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 2021'de 23'üncü Ulusal İç Hastalıkları Kongresi katılım sertifikası mevcuttur. Gaziantep-Kilis Tabip Odası Üyesi olan Yılmaz'ın ilgi alanları ise diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi, tiroid hastalıkları, anemi ve kan hastalıkları, vitamin eksiklikleri, obezite, karaciğer ve böbrek hastalıkları olarak sıralanıyor.

