İç Mimarlık taban puanları 2022: Tüm üniversitelerdeki İç Mimarlık bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

İç Mimarlık taban puanlarını göz önünde bulundurarak tercih listesi oluşturacak adaylar YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgiler ışığında hareket ediyor. Devlet, vakıf ve özel üniversitelerde yer alan İç Mimarlık bölümü için her yıl yeni taban puan ve başarı sıralaması listesi hazırlanıyor. İç mimarlık kontenjanlarını da göz önünde bulunduran adaylar listelerini oluştururken geçtiğimiz yıla ait yerleştirme puanlarına da bakmayı ihmal etmiyor.

İÇ MİMARLIK TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

İç mimarlık taban puanları 2022 ile ilgili henüz bilgi yayınlanmadı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise 2022 yılına ait YKS tercih kılavuzu ile ilgili açıklamayı Twitter hesabından yaparak yeni kılavuzun bu hafta içinde yayınlanacağını duyurdu. 3 milyon 243 bin 425 adayın girdiği YKS 2022'de İç Mimarlık bölümünde öğrenim görmek isteyen adaylar ise ilk olarak geçtiğimiz yıla ait taban puanlarını incelemeye başladı. İşte adaylar için geçtiğimiz yıla ait İç Mimarlık bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları:



