İcar Eş Anlamlısı Nedir? İcar Kelimesinin Eş Anlamlısı ve Cümle İçinde Örnek Kullanım

İcar kelimesi, tek bir eş anlamlıya sahiptir; o da kiradır. Yazılış ve okunuş olarak aynı olmayan bu iki kelime, aslen aynı anlama gelmektedir ve birbirleri yerine kullanılabilir. İcra kelimesinin eş anlamı olan kira, güncel sözlükte yer almaktadır. Daha çok eskiler tarafından kullanılan icar kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiştir. Genellikle tek başına anlamlı bir şekilde kullanılabilir. Ancak icar yerine kira demek çok daha yaygındır ve güncel sözlükte de kira olarak geçmektedir.

İcar Kelimesi Eş Anlamlısı Nedir?

İcar kelimesinin bilinen tek bir eş anlamlısı vardır. TDK’da da kira olarak tanımlanan bu kelime, bir isimdir. Günlük konuşma dilinde de icar yerine icar eş anlamlısı olan kira kelimesi kullanılmaktadır. Fonetik açıdan daha kolay olan bu kelime hem daha güncel hem de daha moderndir. Ancak tabi ki hala eski dilin kullanıldığı metinlerde ya da edebi metinlerde icar kelimesi kullanılmaktadır.

Bu iki kelime direkt olarak birbirleri yerine kullanılabilir. Tamamen aynı anlama geldikleri için cümlenin bütününe bakmaya gerek kalmadan icar ya da icar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük yani kira kelimesine yer verilebilir. Anlamda herhangi bir değişme olmaz. Bir isim olan icar, direkt gerçek anlamıyla kullanılır. Bu kelimenin sahip olduğu herhangi bir mecaz anlam yoktur.

İcar Kelimesinin Eş Anlamlıları ile Örnek Cümleler

İcar kelimesi zor ve eski bir kelimedir. Bu nedenle tam olarak anlamak için cümle içinde kullanmak, bu kelimeyi pekiştirmeyi sağlar. İşte icarın eş anlamlıları ile örnek cümleler:

• Babamdan kalan konutu icara vermeyi düşünüyorum.

• Bu sene icarlarda artış olacağı öngörülüyor.

• İcar sözleşmesi olmadan konut kiralayan yerlere güvenmeyiniz.



