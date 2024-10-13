Icardi de fırsat olarak görüyor! Arjantinli yıldızın transferini duyurdular... 'Sezon sonu yeni takımı...'

Galatasaray'ın Fransız devi PSG'den ilk olarak kiralık olarak daha sonra bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız Mauro Icardi, gerek saha içi gerekse saha dışı performansıyla kısa sürede taraftarın sevgilisi olurken, Arjantin'den Sarı-Kırmızılılar'ı korkutan bir transfer haberi ortaya atıldı.

2022-2023 sezonunda PSG'den kiralanan Mauro Icardi attığı gollerle ilk şampiyonluğun başrol oyuncularından biri olurken geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın üst üste ligi zirvede bitirmesinde de büyük katkı sağlayan ancak bu sezona tutuk başlayan Arjantinli, 10 maçta 3 gol atıp 2 asist yaptı. Arjantinli yıldız RFS ve Alanyaspor maçlarındaki etkisiz görüntüsüyle büyük eleştiri toplamıştı.

ARJANTİN'DEN RIVER PLATE İDDİASI

Milli takımlar için verilen arada ülkesi Arjantin'e giden Mauro Icardi, ayrıldığı eşi Wanda Nara ile barışırken yıldız golcü sosyal medya hesabından River Plate'in stadını paylaştı ve bu paylaşımın ardından transfer iddiaları peş peşe geldi. Marcelo Gallardo'yu tekrar teknik direktörlüğe getiren Arjantin devinin Icardi'yi listesine aldığı iddia edildi.

ICARDI'Yİ İSTİYORLAR

Arjantin'den Elcrack Deportivo'da yer alan habere göre River Plate'in yeni teknik direktörü Marcelona Gallardo, Mauro Icardi'nin transfer edilmesini istedi. Haberde Gallardo'nun Icardi'nin yanı sıra Joaquín Correa ve Lucas Martinez Quarta'yı da istediği öne sürüldü.

ICARDI FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR

Marcelo Gallardo'nun özellikle istediği Mauro Icardi'nin çocuklarıyla birlikte Arjantin'de yaşamak istemesi sebebiyle bu transferi fırsat olarak gördüğü kaydedildi. Haberde, "Mauro Icardi River'a katılması en muhtemel isimlerden biri ve Marcelo Gallardo onun için harekete geçmeleri gerektiğinde ısrar ediyor. Bunun ana nedeni ise çocuklarıyla birlikte yaşamak istemesi ve bugün Türkiye'de oynamaması. Sezon sonunda yeni takımı River Plate olabilir" denildi.