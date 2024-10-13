SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Icardi de fırsat olarak görüyor! Arjantinli yıldızın transferini duyurdular... 'Sezon sonu yeni takımı...'

Icardi de fırsat olarak görüyor! Arjantinli yıldızın transferini duyurdular... 'Sezon sonu yeni takımı...'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.10.2024 15:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'e verilen arada ülkesi Arjantin'e giden Mauro Icardi için ülkesinde Sarı-Kırmızılı taraftarları oldukça üzecek bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Icardi de fırsat olarak görüyor! Arjantinli yıldızın transferini duyurdular... 'Sezon sonu yeni takımı...'
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın Fransız devi PSG'den ilk olarak kiralık olarak daha sonra bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız Mauro Icardi, gerek saha içi gerekse saha dışı performansıyla kısa sürede taraftarın sevgilisi olurken, Arjantin'den Sarı-Kırmızılılar'ı korkutan bir transfer haberi ortaya atıldı.

2022-2023 sezonunda PSG'den kiralanan Mauro Icardi attığı gollerle ilk şampiyonluğun başrol oyuncularından biri olurken geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın üst üste ligi zirvede bitirmesinde de büyük katkı sağlayan ancak bu sezona tutuk başlayan Arjantinli, 10 maçta 3 gol atıp 2 asist yaptı. Arjantinli yıldız RFS ve Alanyaspor maçlarındaki etkisiz görüntüsüyle büyük eleştiri toplamıştı.

ARJANTİN'DEN RIVER PLATE İDDİASI

resized_f30c8-78eb3ad8gztfgwnxgaargw

Milli takımlar için verilen arada ülkesi Arjantin'e giden Mauro Icardi, ayrıldığı eşi Wanda Nara ile barışırken yıldız golcü sosyal medya hesabından River Plate'in stadını paylaştı ve bu paylaşımın ardından transfer iddiaları peş peşe geldi. Marcelo Gallardo'yu tekrar teknik direktörlüğe getiren Arjantin devinin Icardi'yi listesine aldığı iddia edildi.

ICARDI'Yİ İSTİYORLAR

e1d086cb340b4c6eb7ea6feca0dc7196

Arjantin'den Elcrack Deportivo'da yer alan habere göre River Plate'in yeni teknik direktörü Marcelona Gallardo, Mauro Icardi'nin transfer edilmesini istedi. Haberde Gallardo'nun Icardi'nin yanı sıra Joaquín Correa ve Lucas Martinez Quarta'yı da istediği öne sürüldü.

ICARDI FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR

river-plate-1886319

Marcelo Gallardo'nun özellikle istediği Mauro Icardi'nin çocuklarıyla birlikte Arjantin'de yaşamak istemesi sebebiyle bu transferi fırsat olarak gördüğü kaydedildi. Haberde, "Mauro Icardi River'a katılması en muhtemel isimlerden biri ve Marcelo Gallardo onun için harekete geçmeleri gerektiğinde ısrar ediyor. Bunun ana nedeni ise çocuklarıyla birlikte yaşamak istemesi ve bugün Türkiye'de oynamaması. Sezon sonunda yeni takımı River Plate olabilir" denildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
transfer Arjantin son dakika galatasaray icardi
En Çok Okunan Haberler
Fen bilgisi öğretmeni ve 14 yaşındaki öğrencisi tarihe geçti! Türkiye'de bir ilk: Benim için çok değerli

Fen bilgisi öğretmeni ve 14 yaşındaki öğrencisi tarihe geçti! Türkiye'de bir ilk: Benim için çok değerli

Kilosu 320 bin TL! Çok talep var: En kıymetli ürünün o olduğunu gördüm

Kilosu 320 bin TL! Çok talep var: En kıymetli ürünün o olduğunu gördüm

F.Bahçe'de büyük kriz... Soyunma odasında yumruk yumruğa kavga!

F.Bahçe'de büyük kriz... Soyunma odasında yumruk yumruğa kavga!

Mourinho'dan yönetime şaşırtan talep! Zam istedi...

Mourinho'dan yönetime şaşırtan talep! Zam istedi...

G.Saray'a çok kötü haber! Muslera için resmi açıklama geldi "Sezon sonu..."

G.Saray'a çok kötü haber! Muslera için resmi açıklama geldi "Sezon sonu..."

Arda Turan'dan idmanda olay hareket! Oyuncular şaştı kaldı

Arda Turan'dan idmanda olay hareket! Oyuncular şaştı kaldı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.