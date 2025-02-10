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Icardi 'Deja Vu' diyerek paylaştı, Acun Ilıcalı'dan tepki geldi: Bizim futbolcularımız bunu yapmaz!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
10.02.2025 06:53
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Mauro Icardi'nin; Adana Demirspor'un, Galatasaray karşısında sahadan çekilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tansiyonu daha da yükseltti. Icardi'ye tepki gösteren Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray yönetimine çağrıda bulundu. Ilıcallı, "Ayıplıyorum ve kınıyorum. izim futbolcularımız bunu yapmaz. Türk kültüründe bu yoktur, çirkin şeylerdir." diye konuştu.

Icardi 'Deja Vu' diyerek paylaştı, Acun Ilıcalı'dan tepki geldi: Bizim futbolcularımız bunu yapmaz!

Galatasaray-Adan Demirspor mücadelesi Türk futbol tarihine geçti. Karşılaşmanın 30. dakikasında Adana Demirspor sahadan çekildi. Adana ekibinin Mertens'in penaltı kazandığı pozisyonun nedeniyle sahadan çekildiği öğrenilirken; sonrasında ise adeta spor kamuoyu karıştı.

Hem Galatasaray hem de Adana Demirspor cephesindne peş peşe açıklamalar gelirken; yaşanan tartışmalara Fenerbahçe Spor Kulübü de dahil oldu.

ICARDİ'DEN FENERBAHÇE PAYLAŞIMI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi de Adana Demirspor'un, Galatasaray karşısında sahadan çekilmesinin ardından sosyal medya hesabından gündem yaratan bir paylaşımda bulundu.

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"DEJA VU"

Icardi, geride bıraktığımız sezon Süper Kupa'da sahadan çekilen Fenerbahçe'ye atıfta bulunarak, "Deja Vu" notuyla paylaşım yaptı.

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ACUN ILICALI'DAN GALATASARAY'A ICARDİ TEPKİSİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise Beyaz TV'ye yaptığı açıklamalarda Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin sosyal medya paylaşımlarını hedef aldı.

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"GALATASARAY KULÜBÜ'NE ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

Mauro Icardi'nin, daha önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u da hedef alan paylaşımlarını hatırlatan Acun Ilıcalı, "Mauro Icardi'nin başkanımız ve teknik direktörümüzle ilgili paylaşımlarını ayıplıyorum ve kınıyorum. Galatasaray Kulübü'ne çağrıda bulunuyorum. Futbolcu başkanla muhatap olmaz, paylaşım yapmaz. Bunu kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZİM FUTBOLCULARIMIZ BUNU YAPMAZ"

Galatasaray'dan Icardi'ye uyarı beklediklerini ifade eden Ilıcalı, "Bizim futbolcularımız bunu yapmaz. Türk kültüründe bu yoktur, çirkin şeylerdir. Galatasaray'dan uyarı beklerdik ama gelmedi. Biz de kendi futbolcumuza 'Dur, yapma' diyemiyoruz" dedi.

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