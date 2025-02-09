SON DAKİKA: Maç yarıda kaldı! Adana Demirspor, Galatasaray karşısında sahadan çekildi... TFF'nin kararı bekleniyor

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakada sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken, 30’uncu dakikada Adana Demirsporlu Yusuf Barasi kendini yere bıraktı.

Sakatlık esnasında Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, önce Semih Güler ve Tayfun Aydoğan’ı yanına çağırdı ve bir süre oyuncularla konuştu. Ardından 33’üncü dakikada Semih Güler, takım arkadaşlarını soyunma odasına yönlendirdi. Bu sırada Mustafa Alper Avcı da soyunma odasının yolunu tutarken, bazı futbolcular da maçı oynamak için sahada kaldı. Bir süre bekleyiş sürerken, Adana Demirspor sahadan çekildi.

Bu karar sonrası karşılaşmanın hakemleri soyunma odasına gitti. Mücadeleye dair kararı TFF verecek.

SEBEBİ BELLİ OLDU

Adana Demirspor, Galatasaray maçındaki penaltı pozisyonu ve sarı kart pozisyonundan dolayı sahadan çekilme kararı aldı. Adana Demirspor Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak’ın sahadan çekilme kararını aldığı belirtildi.

MAÇ TATİL EDİLDİ

RAMS Park'ta yapılan anonsla mücadelenin karşılaşmanın hakemi tarafından tatil edildiği taraftarlara da söylendi ve tribünler de bu karar sonrası boşaldı.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Adana Demirspor'un çekilme kararı sonrası Galatasaray İngilizce hesabından bir paylaşım geldi. Yapılan paylaşımda "Rakip Adana Demirspor (5 puanla ve -31 averajla ligin son sırasında yer alıyor) ise maçtan çekilmeyi tercih etti" ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Yöneticisi Hulusi Belgü, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası kendi hesabından paylaşım yaptı. Belgü açıklamasında "Utanacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Ahlaksız, arsız ve utanmazlar 40 yıldır pişkince Türk Sporunu kirletiyorlar! Şimdi kazandık diye sevinebilirsiniz!" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz sezon İstanbulspor - Trabzonspor maçı 73. dakikada yarıda kalmıştı. Mücadelenin 73. dakikasında saha kenarına gelen İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakemin ikinci gol öncesinde faul kararı vermemesine tepki olarak takımını sahadan çekmişti.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)