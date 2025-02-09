SON DAKİKA: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan canlı yayında küfürlü sözler! Okan Buruk'a: Benim ağzımı açtırma...

Galatasaray maçında takımını sahadan çeken Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, bu kararın ardından açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Sancak, oldukça ses getirecek açıklamalarda bulunurken canlı yayında çok sert konuştu.

İŞTE O SÖZLER...

"GALATASARAY'IN BUNA İHTİYACI YOK"

"Bu Galatasaray'a yapılan bir hareket değil, bunu net söyleyeyim. Galatasaray'ın o penaltıya da ihtiyacı yok onu biliyorum. Beni ne Ali Koç satın alabilir, ne Türkiye'nin en zengin adamı satın alabilir. Ali Koç, bana talimat verebilecek biri değil. Bu operasyon TFF ve MHK'ye yapıldı. Oradaki eski hakeme söylüyorum, siz avuçlarınızı ovuşturmayın. Levent Tüzemen'e söylüyorum, Galatasaray taraftarlığını bırak! Burada bir olay yapıldı! Türk futboluna katkı olacaksa, biz ceremesini çekeriz. Galatasaray'ın bu penaltıya ihtiyacı yok. Mertens gibi oyuncu penaltı için kendini yere atmasın, uyarılmalı."

CANLI YAYINDA KÜFÜRLÜ SÖZLER

"Okan Buruk, beni konuşturmasın. Benim oyuncuma 'S... Git' diyorsun. Bu cesareti kendinde buluyor. Bak Okan Buruk, burası Adana Demirspor, büyük camiadır. Galatasaray'ın hocası olabilirsin, takdir ediyoruz. Sen bizim oyuncumuza nasıl küfür edersin ya! Sonra taraftara güzel gözükmek için konuşuyorsun. Bak Okan Hoca ağzımı açtırma, herkes kimin ne olduğunu biliyor! Herkes üç maymunu oynuyor!"

"BURADA TİYATRO OYNANIYOR"

"Burada tiyatro oynanıyor! Biz kimsenin arka bahçesi değiliz! Galatasaray maçına denk geldi. Medya taraftarlık yaparsa, bu iş düzelmez! medyanın işi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray! Anadolu takımlarının hakkını savunacak birini koysanıza! Biz kimsenin piyonu değiliz!"

"HEDEF GALATASARAY DEĞİL"

"VAR'a yabancı geldi, demek bu yapı o kadar güçlü ki, onlara bile müdahale ediyor! Bu Danimarkalı da yapının adamı. Bu yapı sadece Türkiye'de mi var? Bahisin dünyada temsilcileri var. Sahada çantalarla gezinenler var. Burada hedef Galatasaray değil. Galatasaray'ın bu penaltıya ihtiyacı yok! Galatasaray ve Fenerbahçe yüzünden bunlar yaşanıyor! Bütün takımlara arada presleniyor."

"ANADOLU KULÜPLERİ NE OLACAK?"

"Anadolu kulüpleri arada sıkışıp kalıyor, haksızlığa uğruyor. Biz bu iki takımı memnun etmek zorunda değiliz! Üstümüzde tepinip tepinip duruyorlar Galatasaray ve Fenerbahçe için. 4 tane büyük, devlet bankalarından kredileri al, borçları yapılandır, arsa iste versin. Anadolu kulüpleri ne olacak? Kimse bizim ne çektiğimizi bilmiyor, ilgilenmiyor!"

"ALİ KOÇ AĞABEYİM, DURSUN ÖZBEK BABAM"

"Ali Koç benim ağabeyimdir, Dursun Özbek de benim babamdır ve gördüğümde elini öperim. Ancak ne talimat alırım ne de boyun eğerim. Kellemi hayatım boyunca kimseye kiralık vermedim! İnsan hayatta bir kere ölür! Benim bu mübarek ağzımı daha fazla açtırmayın."