SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Alanyaspor galibiyeti sonrası Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan ezeli rakibe teklif: Buradan Galatasaray'a sesleniyorum

Alanyaspor galibiyeti sonrası Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan ezeli rakibe teklif: Buradan Galatasaray'a sesleniyorum

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.02.2025 19:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, 2-0 kazanılan Alanyaspor maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ilıcalı açıklamasında çok mutlu olduklarını söylerken, kritik Galatasaray derbisi öncesi ezeli rakiplerine bir teklifte bulundu. İşte detaylar...

Alanyaspor galibiyeti sonrası Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan ezeli rakibe teklif: Buradan Galatasaray'a sesleniyorum

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı müsabaka sonrasında basın mensuplarıyla buluştu.

Ilıcalı yapığı açıklamada çok mutlu olduklarını dile getirirken, ezeli rakipleri ile Galatasaray ile oynanacak olan derbi öncesi Sarı-Kırmızılılar'a seslendi.

"ÇOK ÇOK MUTLUYUZ"

555550_ALANYASPOR-FENERBAHCE-MACI.-FOTOGRAFALP

Çok mutluyuz, çok çok mutluyuz. Çok önemli bir deplasmandı. Takımımız maça iyi başladı, kontrollü oynadı ve 3 puanı aldı. Futbolcularımızı, hocamızı gönülden tebrik ediyorum. Bir parantez açıyorum, Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı taraftarı. Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü çocukluğumdan beri yaşadım. Dünyanın en iyi taraftarına sahibiz. 1. dakikadan itibaren hiç susmadılar, aklım hayalim almadı. Bazen bir durursun, nefeslenirsin ama onların sesini hep duyduk. İyi ki Fenerbahçeliyiz.

"GALATASARAY'A SESLENİYORUM"

hq720

TFF tarafını bilmiyorum ama rakibimizden yabancı hakeme karşı pozitif, biz de pozitifiz. Dünyanın en iyi hakemlerinden biri getirilebilir. TFF bu güce sahip. Madem Galatasaray'ın ve bizim görüşlerimiz bu yönde. İki takım beraber TFF'den istekte bulunalım. Derbide mutlaka yabancı hakem olsun diye temenni ediyoruz. Takdir TFF'nindir. Fenerbahçe'yi temsilen Galatasaray'a sesleniyorum, yabancı hakem açıklamalarını takip ettik. Onlar da başvursun, biz de başvuralım ve bu derbi dünyanın en ünlü en iyi hakemleri tarafından yönetilsin.

"CEVAP HAKKIMI KULLANIYORUM"

thumbs_b_c_2cbcfb429789d7d64c0f0b6d6c673c30

Benim açıklamalarıma dikkat ederseniz, 1.5 aydır suçlamalara cevap veriyorum. Ondan sonra deniyor ki, Galatasaray ile ilgili konuşuluyor. Bir kere dün yaşanan bir olay oldu. Şahsımla ilgili bir olay oldu. Cevap hakkımı kullanıyorum. Nedense hep saha dışına çekilmeye çalışılıyoruz. Sayın İbrahim Hatipoğlu bir açıklama yaptı, Acun ceza almıyor ben niye alıyorum diye. Olabilir, alıştığımız şeyler. Bu iddia da maalesef yanlış, ben zaten ceza aldım. Acun'a ayrıcalık yapılıyor diyorlar, yanlış. Ceza almışız, ceza almıyor diye iddiada bulunuyor. Üzücü tarafı, Sayın İbrahim Hatipoğlu 'Acun ile ilgili bir şey demedim' dedi. Sevgili Sezgin'i aradım ben de 'Ne oldu?' dedim, başka bir konuyu sordum, transferi sordum, 'Transferi bırak, Acun niye ceza almıyor, bir şey yazacaksan bundan bahset' dedi. 'Aksi bir iddia olursa mesleği bırakmaya hazırım' dedi. Sayın Hatipoğlu, benle yazışmalarını yalanladı, telefonumda duruyor. Sezgin'i de yalanlıyor. Sezgin'e sordum 'İbrahim Bey yalan mı söylüyor?' dedim, 'Evet yalan söylüyor' dedi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
19:00 16'
Galatasaray Galatasaray
1 - 0
Adana Demirspor Adana Demirspor
MS
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
0 - 2
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Acun Ilıcalı son dakika fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Alanya'da tarihi gol! Talisca ligde hesabı açtı

Alanya'da tarihi gol! Talisca ligde hesabı açtı

F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi olmaz denen oldu! Hem de sadece 2 maçta...

F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi olmaz denen oldu! Hem de sadece 2 maçta...

Cesedi deforme olmuş halde bulundu

Cesedi deforme olmuş halde bulundu

Ezilen kurye yaşadıklarını anlattı: "Beklemediğim bir şey yapıyor"

Ezilen kurye yaşadıklarını anlattı: "Beklemediğim bir şey yapıyor"

Talisca'ya attığı gol sonrası tribünlerden çirkin saldırı!

Talisca'ya attığı gol sonrası tribünlerden çirkin saldırı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.