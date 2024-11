Icardi'den ayrılan Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante hesabını açtı! Fenerbahçe paylaşımı gündem oldu

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'den boşanan Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Rapçi L-Gante ile dudak dudağa görüntüleri gündeme gelen Wanda Nara son olarak da Icardi ile mesajlarını ifşa etti.

Wanda mesajında "Mauro, sakatlığın için çok üzgünüm. Dizin bir süre önce kötüydü, şimdi tamamen gitti. İyileşeceğine eminim. Bir ihtiyacın olursa ben buradayam. En iyi doktorlar Roma'da, oraya gitmeyi ihmal etme, iyileşmen çok önemli. Her şey yoluna girecek. Bir ihtiyacın olursa lütfen söyle, bana güvenebilirsin" dedi.

Icardi ise yanıtınında "Bunu istemiyorum. Tek isteğim hayatımı huzur içinde yaşamak, hayattan tat almak. Ailemle ve çocuklarımla hayatı yaşamak. Bize kimse bir şey vermedi, her şeyi biz elde ettik. Kendine değer ver ve diğerlerini değil kendini mutlu et. Bunları sana tekrarlayacağım. Seni seviyorum, Sen bu dünyada her şeyden çok sevdiğim kadınsın. Sen benim zayıflığımsın, sen benim gücümsün, güzel prenses. Kendine dikkat et. Sana sonsuza kadar göz kulak olacağım" yanıtını verdi.

37 yaşındaki Wanda Nara, 24 yaşındaki rapçi L-Gante bu sırada aşklarına da dolu dizgin devam ediyor. Yaşananlar sonrası Icardi fanları ünlü rapçinin sosyal medya hesabını şikayet yağmuruna tuttu.

"FENERBAHÇE TARAFTARIYIM"

L-Gante hesabını geri açarak olay bir paylaşıma imza attı.

L-Gante paylaşımında "Türkiye'deki sporseverlerin kişisel olarak tehdit ve saygısız davranışlarla beni, ailemi ve işimi etkilemesi beni çok üzüyor" diyerek tuttuğu takımın renklerini paylaştı.

Rapçi "Büyük bir Fenerbahçe taraftarı olacağım" dedi. Ayrıca canlı yayın sırasında Rapçi L-Gante, yorumlarda Fenerbahçe sözlerini görmesinin ardından 'En büyük Fenerbahçe' dedi.

Rapçi'ye Icardi fanlarından tepki yorumları yağıyor.