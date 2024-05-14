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Icardi'den Fenerbahçe derbisi öncesi Sarı-Lacivertliler'e gözdağı! "Onları bana bırakın"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.05.2024 11:19
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Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak kritik Fenerbahçe derbisi öncesi Sarı-Kırmızılılar'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi rakibine gözdağı verdi. İşte detaylar...

Icardi'den Fenerbahçe derbisi öncesi Sarı-Lacivertliler'e gözdağı! "Onları bana bırakın"
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de gol krallığındaki yerini koruyan Arjantinli yıldız gözünü Fenerbahçe derbisine çevirdi. Geçen sezon sarı-lacivertli ekibe 2 gol atan 31 yaşındaki yıldız, bu yıl ise boş geçmişti.

"YAŞANANLAR ORTADA"

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Icardi, takım arkadaşlarına 'Derbiyi bana bırakın' mesajı verdi. Arjantinli yıldız, "Sezon başından bu yana aleyhimize birçok şey söylendi. İlk maçta yaşananlar ortada... Bu hafta sahamızda Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluğu kutlamalıyız. Ben de gollerimle buna destek olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Icardi'nin bu sezon Süper Lig'de 32 maçta 23 gol, 9 asisti var.

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