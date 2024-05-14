Icardi'den Fenerbahçe derbisi öncesi Sarı-Lacivertliler'e gözdağı! "Onları bana bırakın"

Süper Lig'de gol krallığındaki yerini koruyan Arjantinli yıldız gözünü Fenerbahçe derbisine çevirdi. Geçen sezon sarı-lacivertli ekibe 2 gol atan 31 yaşındaki yıldız, bu yıl ise boş geçmişti.

"YAŞANANLAR ORTADA"

Icardi, takım arkadaşlarına 'Derbiyi bana bırakın' mesajı verdi. Arjantinli yıldız, "Sezon başından bu yana aleyhimize birçok şey söylendi. İlk maçta yaşananlar ortada... Bu hafta sahamızda Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluğu kutlamalıyız. Ben de gollerimle buna destek olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Icardi'nin bu sezon Süper Lig'de 32 maçta 23 gol, 9 asisti var.





