Icardi'den Neymar'a özel telefon! Arjantinli golcü her şeyi yapıyor! ''Alo, ben Icardi..."

Galatasaray'da Tottenham maçında talihsiz bir şekilde sakatlanarak sezonu kapatan Icardi'nin dönüş tarihi sarı-kırmızılıları yıkmıştı. Şampiyonluk yolunda kayıpsız gitmek isteyen Galatasaray, Icardi'nin sezonu kapatmasıyla büyük bir şok yaşamıştı. Kısa süre içinde ameliyat olacak Icardi, sakatlığını araştırmaya başladı.

ICARDI'DEN NEYMAR'A TELEFON

PSG'den eski takım arkadaşı Neymar'ı arayan Icardi, sakatlığı hakkında detaylı bilgiler aldığı iddia edildi. Hatırlanacağı üzere ikili, PSG'de bir süre beraber forma giymişti.

AMELİYAT İÇİN DOĞRU ADRESİ ARIYOR

Aynı sakatlığı geçmişte yaşayan Neymar'dan detaylı bilgiler alan Icardi, Avrupa'da operasyon için en doğru kliniği arıyor. Henüz hangi ülkede ameliyat olacağına karar veremeyen Icardi, bağlantılarını kullanarak en iyi doktoru arıyor.

GALATASARAY YARDIM EDECEK

Hem ameliyat öncesi hem de ameliyat sonrası Galatasaray'ın maddi manevi Icardi'nin yanında olacağı öğrenilmişti. Sözleşmesini dondurmayı gündemine bile getirmeyen sarı-kırmızılılar, 1 yıl boyunca Icardi'ye maaşını eksiksiz bir şekilde ödemeye devam edecek.