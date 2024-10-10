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Icardi için flaş transfer iddiası ortaya atıldı! Arjantin'e mi gidiyor?

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.10.2024 07:58
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Galatasaray taraftarının sevgilisi Icardi'nin son dönemdeki performansı eleştiri konusu olmuştu. Arjantin basınından, Icardi için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Icardi için flaş transfer iddiası ortaya atıldı! Arjantin'e mi gidiyor?
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Mauro Icardi için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. İstanbul'dan ayrılıp sık sık ülkesini ziyarete giden Icardi'nin Arjantin'e dönmeye sıcak baktığı aktarılıyor.

RIVER PLATE ÇOK İSTİYOR

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Arjantin'in önde gelen takımlarından River Plate'in çok istediği ifade edilen Icardi için devre arasında girişimlerin yapılacağı yazıldı. Arjantin basınında çıkan bu haber kısa süre içinde Türk medyasına da yansıdı.

MAAŞ VE BONSERVİS PROBLEMİ

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Icardi'nin yüksek bonservisi ve maaşı konusunda emin olamayan River Plate, bu konuları çözmesi halinde Icardi ile görüşmelere başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray icardi
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