Icardi için flaş transfer iddiası ortaya atıldı! Arjantin'e mi gidiyor?

Mauro Icardi için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. İstanbul'dan ayrılıp sık sık ülkesini ziyarete giden Icardi'nin Arjantin'e dönmeye sıcak baktığı aktarılıyor.
Arjantin'in önde gelen takımlarından River Plate'in çok istediği ifade edilen Icardi için devre arasında girişimlerin yapılacağı yazıldı. Arjantin basınında çıkan bu haber kısa süre içinde Türk medyasına da yansıdı.
Icardi'nin yüksek bonservisi ve maaşı konusunda emin olamayan River Plate, bu konuları çözmesi halinde Icardi ile görüşmelere başlayacak.