Icardi için flaş transfer iddiası ortaya atıldı! Arjantin'e mi gidiyor?

Mauro Icardi için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. İstanbul'dan ayrılıp sık sık ülkesini ziyarete giden Icardi'nin Arjantin'e dönmeye sıcak baktığı aktarılıyor.

RIVER PLATE ÇOK İSTİYOR

Arjantin'in önde gelen takımlarından River Plate'in çok istediği ifade edilen Icardi için devre arasında girişimlerin yapılacağı yazıldı. Arjantin basınında çıkan bu haber kısa süre içinde Türk medyasına da yansıdı.

MAAŞ VE BONSERVİS PROBLEMİ

Icardi'nin yüksek bonservisi ve maaşı konusunda emin olamayan River Plate, bu konuları çözmesi halinde Icardi ile görüşmelere başlayacak.