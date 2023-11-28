SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Icardi ile ilgili kötü haberi İtalyan medyası duyurdu! Real Madrid değil bir başka dünya devi masada

Icardi ile ilgili kötü haberi İtalyan medyası duyurdu! Real Madrid değil bir başka dünya devi masada

28.11.2023 13:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da gösterdiği performansla harikalar yaratan Icardi için Real Madrid'in devreye girdiği yazılmıştı. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle kendinden sıkça söz ettiren Arjantinli oyuncu Real Madrid'in 15 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edilmişti. Icardi ile ilgili yeni gelişmeyi İtalyan medyası duyurdu.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Bu sezon sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Real Madrid, çözümü Icardi'yi gözüne kestirmişti. Son olarak Vinicius Junior'u kaybeden İspanyol devi, gol yollarındaki sıkıntıyı Icardi ile çözmek istiyor iddiası ortaya atılmıştı. Bu iddianın ardından İtalyanlar yeni haberi duyurdu.

15 MİLYON EURO

buyuk-maclarin-golcusu-mauro-icardi-6qns

Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Real Madrid, gol yollarındaki sorunu Icardi ile çözmek istiyordu. Ancelotti bu durumu İspanyol devinin yönetimine bildirerek devre arasında Icardi'nin takıma katılmasını talep etmişti. Hem Real Madrid'e hem de Galatasaray'a kötü haber İtalya'dan geldi.

TERS KÖŞE JUVENTUS!

d64e42e45c814d5c9542c1315cbc6f93

Ilbianconero'da yer alan habere göre Real Madrid, transfer bütçesini Icardi'ye değil başka oyunculara ayıracak. İtalyan devi Juventus'un dikkatini çeken Icardi için devre arasında girişim yapılacağı ve Juventus'un çok ciddi olduğu aktarıldı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göz göre göre şike yaptılarGöz göre göre şike yaptılar
Hasan Arat; Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın Beşiktaş'taki görevlerini açıkladı!Hasan Arat; Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın Beşiktaş'taki görevlerini açıkladı!
''Parayı pipetlerin altına bıraktık, helal edin''''Parayı pipetlerin altına bıraktık, helal edin''
Anahtar Kelimeler:
Juventus galatasaray icardi real madrid atan ak sezon 15 milyon euro
En Çok Okunan Haberler
Vatandaşın gündemi asgari ücret! Fatih Portakal duyurdu: '100 lira eksik 100 lira fazla...'

Vatandaşın gündemi asgari ücret! Fatih Portakal duyurdu: '100 lira eksik 100 lira fazla...'

O görüntülere İde’den açıklama geldi: ‘Uçağın asıl öyküsü…’

O görüntülere İde’den açıklama geldi: ‘Uçağın asıl öyküsü…’

''Parayı pipetlerin altına bıraktık, helal edin''

''Parayı pipetlerin altına bıraktık, helal edin''

Hasan Arat; Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın Beşiktaş'taki görevlerini açıkladı!

Hasan Arat; Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın Beşiktaş'taki görevlerini açıkladı!

Real Madrid'de beklenen oldu!

Real Madrid'de beklenen oldu!

''Kendimi yerden yere atıyorum, ölmek istiyorum''

''Kendimi yerden yere atıyorum, ölmek istiyorum''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir şişe alkol içti! Yürüyemedi hatta ayağa bile kalkamadı

Bir şişe alkol içti! Yürüyemedi hatta ayağa bile kalkamadı

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Milyonerle evli! Olay itiraf: Hayat çok zor

Milyonerle evli! Olay itiraf: Hayat çok zor

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.