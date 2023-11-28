Icardi ile ilgili kötü haberi İtalyan medyası duyurdu! Real Madrid değil bir başka dünya devi masada

Bu sezon sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Real Madrid, çözümü Icardi'yi gözüne kestirmişti. Son olarak Vinicius Junior'u kaybeden İspanyol devi, gol yollarındaki sıkıntıyı Icardi ile çözmek istiyor iddiası ortaya atılmıştı. Bu iddianın ardından İtalyanlar yeni haberi duyurdu.

15 MİLYON EURO

Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Real Madrid, gol yollarındaki sorunu Icardi ile çözmek istiyordu. Ancelotti bu durumu İspanyol devinin yönetimine bildirerek devre arasında Icardi'nin takıma katılmasını talep etmişti. Hem Real Madrid'e hem de Galatasaray'a kötü haber İtalya'dan geldi.

TERS KÖŞE JUVENTUS!

Ilbianconero'da yer alan habere göre Real Madrid, transfer bütçesini Icardi'ye değil başka oyunculara ayıracak. İtalyan devi Juventus'un dikkatini çeken Icardi için devre arasında girişim yapılacağı ve Juventus'un çok ciddi olduğu aktarıldı.





