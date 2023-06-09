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Icardi'nin bu görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Taraftarlar imza kampanyası bile başlattı...

09.06.2023 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray formasıyla bu sezon son maçına çıkan Icardi, eşyalarını toplayarak Türkiye'den ayrılmıştı. Takımda kalma ihtimali zor görünen yıldız oyuncu için sarı-kırmızılıları tedirgin eden görüntü Arjantin'den geldi.

Icardi'nin bu görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Taraftarlar imza kampanyası bile başlattı...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Icardi, Türkiye'den ayrıldı. Paylaştığı fotoğrafla ülkeden ayrıldığını duyuran Icardi, Galatasaraylı taraftarları hüzünlendirdi. Gösterdiği performansla şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri olan Arjantinli yıldız için pazarlıklar başlamıştı.

"GALATASARAY'I ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

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Hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'a resmen veda etmişti. Sarı kırmızılı camiaya teşşekür eden Wanda Nara, "Tüm Galatasaray taraflarını tebrik ediyorum. Kendimi bu büyük Galatasaray ailesinin bir parçası olarak hissediyorum, çünkü Mauro'yu İstanbul'da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum. İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız." ifadelerini kullanmıştı.

ARJANTİN'E BİLE GİDEBİLİR

Ülkesi Arjantin'de büyük bir coşkuyla karşılanan Icardi, eşi Wanda Nara ile birlikte arabasıyla gezerken River Plate taraftarının yoğun ilgisine maruz kaldı. Sosyal medya hesaplarından Icardi için imza kampanyası bile başlatan River Plate taraftarı, Icardi'nin takımlarına gelmesini istiyor.


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