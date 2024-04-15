Icardi'nin eşi Wanda Nara maça saatler kala paylaştı! Kimse neler olduğunu anlamadı

Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor ile deplasmanında kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray'da mücadele öncesinde Mario Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

ÖNCE HİKAYE ATTI

Başarılı futbolcunun eşi Nara, Instagram hesabının hikaye bölümüne "Sizinle paylaşmak istediğim bir şey var." yazdıktan sonra sessizliğe büründü.

SONRA BİR GÖNDERİ PAYLAŞTI

Galatasaraylı taraftarlar ise bu paylaşımın altına, "Yenge maç üstü ağzını hayra aç ya bak maç üstü diyorum ya" gibi yorumlarda bulundu. Bu paylaşımdan biraz sonra bir paylaşım daha yapan Wanda Nara gönderisinde, "Günaydın işte güneş doğdu Size anlatacak çok şeyim var, nereden başlayayım?" ifadelerini kullanınca taraftarlar iyice merak etmeye başladı.

HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Wanda Nara'nın takipçilerinin bir kısmı da ünlü ismin hamile olduğunu iddia etti. Nara'nın ise sosyal medya hesabından yapacağı açıklamanın ne olduğu merak edilmeye başlandı.





