SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Icardi'nin eşi Wanda Nara maça saatler kala paylaştı! Kimse neler olduğunu anlamadı

Icardi'nin eşi Wanda Nara maça saatler kala paylaştı! Kimse neler olduğunu anlamadı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.04.2024 18:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı golcü futbolcu Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkeste merak uyandırdı. Arjantinli ünlü isim önce hikaye atarken daha sonra bir gönderi paylaştı. Kritik Alanyaspor maçı öncesi gelen bu paylaşım taraftarları kaygılandırdı. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor ile deplasmanında kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray'da mücadele öncesinde Mario Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

ÖNCE HİKAYE ATTI

Screenshot_2

Başarılı futbolcunun eşi Nara, Instagram hesabının hikaye bölümüne "Sizinle paylaşmak istediğim bir şey var." yazdıktan sonra sessizliğe büründü.

SONRA BİR GÖNDERİ PAYLAŞTI

XXKXK

Galatasaraylı taraftarlar ise bu paylaşımın altına, "Yenge maç üstü ağzını hayra aç ya bak maç üstü diyorum ya" gibi yorumlarda bulundu. Bu paylaşımdan biraz sonra bir paylaşım daha yapan Wanda Nara gönderisinde, "Günaydın işte güneş doğdu Size anlatacak çok şeyim var, nereden başlayayım?" ifadelerini kullanınca taraftarlar iyice merak etmeye başladı.

HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

wanda_nara_incinta_icardi_645

Wanda Nara'nın takipçilerinin bir kısmı da ünlü ismin hamile olduğunu iddia etti. Nara'nın ise sosyal medya hesabından yapacağı açıklamanın ne olduğu merak edilmeye başlandı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Santos tesislerden çıkmadan yeni hoca bulundu! Efsane isim geri dönüyorSantos tesislerden çıkmadan yeni hoca bulundu! Efsane isim geri dönüyor
Salzburg artık Türk teknik adama emanet!Salzburg artık Türk teknik adama emanet!
Alanyaspor'dan Galatasaray galibiyeti için flaş hamle!Alanyaspor'dan Galatasaray galibiyeti için flaş hamle!
Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara Alanyaspor son dakika galatasaray icardi paylaşım Süper Lig galatasaraylı süper li
En Çok Okunan Haberler
İBB Meclisinde yıllar sonra bir ilk: İmamoğlu hızlı başladı!

İBB Meclisinde yıllar sonra bir ilk: İmamoğlu hızlı başladı!

AK Parti'den CHP'ye geçmişti! Yeni başkan göreve başlar başlamaz onu yaptı

AK Parti'den CHP'ye geçmişti! Yeni başkan göreve başlar başlamaz onu yaptı

Maça saatler kala Wanda Nara'da paylaşım! Kimse neler olduğunu anlamadı

Maça saatler kala Wanda Nara'da paylaşım! Kimse neler olduğunu anlamadı

Santos tesislerden çıkmadan yeni hoca bulundu! Efsane isim geri dönüyor

Santos tesislerden çıkmadan yeni hoca bulundu! Efsane isim geri dönüyor

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'a baş döndüren transfer teklifi!

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'a baş döndüren transfer teklifi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Her adımda rahatlık ve tarz! Ünlü markaların ayakkabıları indirimde

Her adımda rahatlık ve tarz! Ünlü markaların ayakkabıları indirimde

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.