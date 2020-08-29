Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın son paylaşımı yürek hoplattı!

PSG forması giyen Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e kaybetmelerinin ardından ailesiyle birlikte tatile çıktı. Hiçbir masraftan kaçınmayan Icardi, özel bir jet kiralayarak Ibiza'ya gitti.

Icardi ailesine Ibiza'da takım arkadaşı Keylor Navas ve eşinin yanı sıra takımın Brezilyalı süper yıldızı Neymar da katıldı. Tatil esnasında birçok fotoğraf paylaşan yıldız isimler, gönüllerince eğlendiler.

AYI HEYKELİ ÖNÜNDEKİ POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Icardi'nin menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara da tatilden paylaştığı fotoğraflarla adından yine söz ettirmeyi başardı. Bir ayı heykelinin önünde poz veren Nara, bikinisiyle dikkat çekti. Nara'nın fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

Neymar'ın Ibiza'da eski sevgilisi şarkıcı Anitta ile görülmesi, magazin basını tarafından manşetlere taşınırken, Brezilyalı yıldızla birlikte Icardi ve Navas'ın da Şampiyonlar Ligi finalinden sonra saçlarını sarıya boyatarak tarz değiştirmeleri taraftarlardan tam not aldı.