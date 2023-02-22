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Icardi'nin golü Galatasaray'a yetmedi! Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği karşısında beraberliği son dakikada kurtardı

22.02.2023 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Yeni transfer Sam Adekugbe'ye ilk 11'de görev veren Okan Buruk, takımının son durumunu görüntüledi. Mücadelede 1-0 öne geçen Galatasaray skoru koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini Icardi ve Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Icardi'nin golü Galatasaray'a yetmedi! Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği karşısında beraberliği son dakikada kurtardı
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Süper Lig hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Okan Buruk'un öğrencilerini bu kamptaki ilk sınavını Gençlerbirliği karşısında verdi. Mücadelede 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, maçın ikinci yarısında 2-1 geriye düştü. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde sarı-kırmızılıların genç yeteneği Barış Alper Yılmaz skoru eşitledi ve maç 2-2 sonuçlandı.

ICARDI PERDEYİ AÇTI

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Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Sarı-kırmızılılarda golü Mauro Icardi kaydetti.

GALATASARAY SKORU KORUYAMADI

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Maçın ikinci yarısına çok hızlı başlayan Gençlerbirliği; Yasin Güreler ve Erkan Eyibil'in attığı gollerle Galatasaray karşısında 2-1 öne geçti.

BARIŞ ALPER YILMAZ SKORU BELİRLEDİ

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90' dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında skoru 2-2'ye getirdi.

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