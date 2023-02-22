Icardi'nin golü Galatasaray'a yetmedi! Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği karşısında beraberliği son dakikada kurtardı

Hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Süper Lig hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Okan Buruk'un öğrencilerini bu kamptaki ilk sınavını Gençlerbirliği karşısında verdi. Mücadelede 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, maçın ikinci yarısında 2-1 geriye düştü. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde sarı-kırmızılıların genç yeteneği Barış Alper Yılmaz skoru eşitledi ve maç 2-2 sonuçlandı.

ICARDI PERDEYİ AÇTI

Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Sarı-kırmızılılarda golü Mauro Icardi kaydetti.

GALATASARAY SKORU KORUYAMADI

Maçın ikinci yarısına çok hızlı başlayan Gençlerbirliği; Yasin Güreler ve Erkan Eyibil'in attığı gollerle Galatasaray karşısında 2-1 öne geçti.

BARIŞ ALPER YILMAZ SKORU BELİRLEDİ

90' dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında skoru 2-2'ye getirdi.

