SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'dan açıklama! ''Milano'ya döneceğiz''

Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'dan açıklama! ''Milano'ya döneceğiz''

15.10.2023 14:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'dan Icardi'nin geleceğiyle ilgili açıklamalar geldi. Galatasaray'da şu an için mutlu olduklarını belirten Nara, sözleşmeleri bittikten sonra Milano'ya yerleşeceklerini ifade etti.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da gösterdiği performansla şimdiden efsaneler arasına adını yazdıran Icardi harikalar yaratmaya devam ediyor. Takımının gol yükünü çeken Arjantinli oyuncu, sarı-kırmızılıların yükselişinde önemli rol oynuyor.

WANDA NARA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

352264691_567099542278856_3615560414478380033_n

Wanda, "Mauro futbolu bıraktığında, İtalya'ya dönüp Milano'daki kır evimizde yaşamaya başlayacağız. Paris'te yaşadık ve şimdi muhteşem şehir olan İstanbul'dayız." dedi.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR

367938532_759396082522225_9088047394885281074_n

Icardi'nin Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitiyor. 2026 yılına kadar İstanbul'da kalacaklarını açıklayan Wanda Nara, Galatasaraylı taraftarların yüreğine adeta su serpti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'tan yayıncı kuruluşa sert sözler!Beşiktaş'tan yayıncı kuruluşa sert sözler!
Bisiklet Turu'nda şampiyon Lutsenko oldu!Bisiklet Turu'nda şampiyon Lutsenko oldu!
Zaniolo'nun avukatı alacağı cezayı ilk kez açıkladı!Zaniolo'nun avukatı alacağı cezayı ilk kez açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara Mauro Icardi galatasaray icardi icardi eşi bıraktı da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

55 yıldır kadınlardan saklanıyor! Nedeni şaşkına çevirdi

55 yıldır kadınlardan saklanıyor! Nedeni şaşkına çevirdi

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Korkunç anlar! Vinç bisikletli kadının üzerine düştü

Korkunç anlar! Vinç bisikletli kadının üzerine düştü

Gözyaşları içinde dünyaya seslendi! "Ben de diğer tüm çocuklar gibi bir çocuğum"

Gözyaşları içinde dünyaya seslendi! "Ben de diğer tüm çocuklar gibi bir çocuğum"

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.