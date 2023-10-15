Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'dan açıklama! ''Milano'ya döneceğiz''

Galatasaray'da gösterdiği performansla şimdiden efsaneler arasına adını yazdıran Icardi harikalar yaratmaya devam ediyor. Takımının gol yükünü çeken Arjantinli oyuncu, sarı-kırmızılıların yükselişinde önemli rol oynuyor.
Wanda, "Mauro futbolu bıraktığında, İtalya'ya dönüp Milano'daki kır evimizde yaşamaya başlayacağız. Paris'te yaşadık ve şimdi muhteşem şehir olan İstanbul'dayız." dedi.
Icardi'nin Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitiyor. 2026 yılına kadar İstanbul'da kalacaklarını açıklayan Wanda Nara, Galatasaraylı taraftarların yüreğine adeta su serpti.