Icardi'nin sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı! Tüm yollar Galatasaray'ı işaret ediyor...

Galatasaray'da gündem Icardi... Şampiyonluğun resmileşmesinin ardından yöneticiler tüm mesaisini Arjantinli oyuncunun takımda tutulması yönünde harcıyor. İtalya'dan Roma'nın ve Suudi Arabistan'dan takımların talip olduğu Icardi'nin sözleşmesinde yer alan bir madde ortaya çıktı.

ROMA, 8 MİLYON EURO ÖDEYECEKTİ

Icardi'yi önümüzdeki sezon kadrosuna katmak isteyen Roma, PSG'ye 8 milyon Euro ödemeye hazırdı. Icardi'yi ikna etmek üzere olan İtalyanlar, yıldız oyuncunun sözleşmesindeki özel maddeyi öğrendikten sonra masadan kalktı.

İTALYA'DA 15 MİLYON EURO

Icardi'nin PSG ile olan kontratında, Inter dışında bir Serie A kulübüne satılırsa 15 milyon Euro ödenir maddesi bulunuyor. Bu maddenin ortaya çıkmasının ardından Roma yetkilileri Icardi için 15 milyon Euro ödemeyi istemedi ve transferi rafa kaldırdı.



