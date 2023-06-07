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Icardi'nin sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı! Tüm yollar Galatasaray'ı işaret ediyor...

07.06.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan ayrılan Icardi, eşyalarını toplayıp ülkesine döndü. Sözleşme görüşmeleri yapmak için tatilinin bitmesini beklemeye karar veren Icardi'nin sözleşmesinde bulunan özel bir madde ortaya çıktı. Özellikle İtalya'dan Roma'nın çok istediği Icardi'nin bu özel maddesi Galatasaray'ın bir hayli işine yarayacak...

Icardi'nin sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı! Tüm yollar Galatasaray'ı işaret ediyor...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da gündem Icardi... Şampiyonluğun resmileşmesinin ardından yöneticiler tüm mesaisini Arjantinli oyuncunun takımda tutulması yönünde harcıyor. İtalya'dan Roma'nın ve Suudi Arabistan'dan takımların talip olduğu Icardi'nin sözleşmesinde yer alan bir madde ortaya çıktı.

ROMA, 8 MİLYON EURO ÖDEYECEKTİ

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Icardi'yi önümüzdeki sezon kadrosuna katmak isteyen Roma, PSG'ye 8 milyon Euro ödemeye hazırdı. Icardi'yi ikna etmek üzere olan İtalyanlar, yıldız oyuncunun sözleşmesindeki özel maddeyi öğrendikten sonra masadan kalktı.

İTALYA'DA 15 MİLYON EURO

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Icardi'nin PSG ile olan kontratında, Inter dışında bir Serie A kulübüne satılırsa 15 milyon Euro ödenir maddesi bulunuyor. Bu maddenin ortaya çıkmasının ardından Roma yetkilileri Icardi için 15 milyon Euro ödemeyi istemedi ve transferi rafa kaldırdı.


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