Icardi'nin Wanda Nara'ya aldatıldığını öğrendiğinde attığı mesajlar ortaya çıktı! "Bunu hak etmedim"

Wanda Nara ve Icardi arasındaki boşanma sürecinde yaşanan gelişmeler herkesi şaşırtıyor. Yıldız futbolcu Mauro Icardi’nin, Wanda Nara’nın Keita Balde ile aldattığını öğrendiğinde attığı mesajlar sosyal medyada gündem oldu.

ICARDI'NIN ALDATILDIĞINDA ATTIĞI MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Ünlü futbolcu ve Wanda Nara arasındaki olaylı ayrılık süreci gündemde. Mauro Icardi’nin, Wanda Nara’nın Keita Balde ile aldattığını öğrendiğinde attığı mesajlar ortaya çıktı.

"Banyoda ne yaptın, Wanda? Onunla konuşmalarını bana gönder. Bakalım mı?

Bana yalan söylemeyi bırak ve her şeyi anlat. Bana ne yaptığını söyle ve bahane aramayı bırak.

Benim evimde, buna inanamıyorum! Nedennnnnnn? Tanrımmm. Nedennnn? Bunu hak etmedim. Neden?"

(Todo Noticias)